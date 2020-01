30 ene 2020

Aunque nos apasione la moda, tenemos que reconocerlo: de vez en cuando necesitamos darnos un respiro de tanta tendencia y refugiarnos en los básicos. Sobre todo porque no siempre tenemos el tiempo ni la capacidad mental para preocuparnos por llevar lo último de la mejor manera. En ese terreno de la tranquilidad absoluta se mueve el look que nos sugiere María Pombo, un hallazgo total para las que tenemos una inclinación natural por el minimalismo: sudadera blanca y americana negra. No solo estamos ante un outfit cómodo y sencillo, sino ante un folio en blanco en el que podemos destacar otros factores más allá de la ropa. Por ejemplo, la propia expresividad, una sonrisa bonita o una melena híper brillante.

El look que tanto nos ha gustado en las stories de Instagram de María Pombo no puede ser más sencillo: combina una americana negra de corte clásico con una sudadera blanca con capucha. La combinación de color busca el contraste máximo dentro de un minimalismo extremos. Lo mejor es que es un estilismo que favorece a absolutamente todos los tipos de cuerpo y estiliza muchísimo.





En Zara encontramos una propuesta muy similar a la de María Pombo, pero con el aún más clásico combo americana negra, pantalón a juego y camiseta blanca. La verdad es que funciona genial con todo tipo de prendas. Te lo mostramos porque justamente esta blazer está súper bien de precio (29,95 euros) y además está pendiente de llegar a la tienda online en las tallas 44, 46 y 48. Si estabas pensando en clonar el look de Pombo, esta chaqueta puede funcionar genial.