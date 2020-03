10 mar 2020

La debacle de Victoria´s Secret se ha debido a varios factores, entre los que por supuesto destaca la dolorosa e incesante negativa por parte de la marca a apostar por una mayor diversidad sobre la pasarela. Sin embargo, no solo ha sido esa la razón por la que cada vez son menos las mujeres las que apuestan por la lencería de la marca que ha sido capaz de hacer que todas nos hayamos imaginado alguna vez enfundadas en un conjunto de ropa interior de encaje de talla XXS. La causa por la que cada vez son menos las seguidoras de la marca radica en que sus diseños, sencillamente, llevan tiempo sin escuchar a la gente. No olvidemos que Victoria´s Secret es una marca fundada por un hombre que se sintió incómodo al ir a comprarle lencería a su mujer. Sí: hablamos de una firma creada teniendo en mente las necesidades de los hombres, y los orígenes de la marca nos ayudan a comprender mejor, por tanto, la estética de la misma.

Vivimos en un marco en el que la lencería sexy ha perdido posiciones. Aunque marcas como Fenty apuestan por la sensualidad en sus propuestas sin olvidarse jamás de la diversidad, cada vez son más las que hacen de la comodidad o de la funcionalidad sus máximas. La ropa interior color carne, hasta hace bien poco, nos hacía arquear la ceja con desconfianza, pero ahora no solo no escondemos nuestros diseños ‘granny’ y los llevamos debajo de nuestros looks nude con la esperanza de que nadie se de cuenta, sino que gracias a firmas como Skims, hemos hecho de ellos nuestros mejores aliados.

Sloggi es otra de las marcas que apuesta por esta tendencia. Ahora cuenta con Sloggi GO Allround, una gama de ropa interior hiper cómoda, suave y elástica que se adapta a tu cuerpo y a cada movimiento, siendo por ello su máxima la comodidad. No esperes ni encajes ni satén, porque lo último en lencería es apostar por la máxima simplicidad.

Uniqlo también se decanta por la comodidad diaria como su eje y presenta diversos modelos en los que ni los estampados ni los colores flúor son necesarios. Teniendo en mente siempre las necesidades de las mujeres, la firma japonesa se decanta por diseños minimalistas que ofrecen la sujeción necesaria y una comodidad incomparable.

Pero, ¿por qué de repente la lencería sexy ha perdido posiciones? Precisamente porque la verdadera sensualidad radica en la actualidad en que cada mujer esté realmente cómoda con lo que lleva y se sienta segura de sí misma. El nuevo sexy hoy no es posar poniendo morritos con lencería milimétrica ante el espejo, sino ser capaz de posar sonriendo ante el espejo con modelos confeccionados con tecnología pensada para responder a las necesidades de cada silueta y con diseños con los que poder moverse con total libertad. Al fin y al cabo, no hemos de olvidar que el objetivo de la lencería no es, en primera instancia, satisfacer al ojo de quien la ve, sino que quien la lleva se sienta bien.