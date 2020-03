10 mar 2020

No son unos desconocidos de la tendencia. Los dos accesorios que te proponemos desde ya como protagonistas de la primavera, el verano y más allá han estado en primera fila de la moda desde el verano pasado. Por eso, si ya los tienes en tu armario lo tendrás fácil para recuperarlos e integrarlos en los looks frescos que se avecinan. Si en su momento no sucumbiste a la tentación con estas dos prendas, quizá porque las veías demasiado informales y deportivas para tu estilo, aquí tienes la propuesta de Belén Hostalet, probablemente la influencer más lady del panorama nacional, para convencerte. Seguro que jamás pensaste en llevar el sombrero bucket, un clásico de la pesca y la lluvia, como lo hace ella. Y de las sandalias de trekking para qué hablar... Su estilismo con un diseño ortodoxo al máximo es una genialidad. Ta van a convencer.

Maravilloso look con un vestido híper femenino y sandalias trekking de Belén Hostalet. pinit

Atenta al look de viaje con el que nos ha sorprendido Belén Hostalet esta semana: traje de lino en color hueso, clásico donde los haya, las Converse color crema favoritas de las fashionistas y un sombrero bucket entonado en la misma gama. Probblemente, uno de los looks monocromáticos más estilosos que hemos visto este año. Y el truco de combinar el sombrero de pescador con un traje crea un contraste de estilos que es una maravilla visualizar.





Las sandalias de trekking que lleva Belén Hostalet son de la marca Aloha. pinit

El segundo look de Belén Hostalet que tienes que ver también propone un contraste de estilos súper inteligente. Y demuestra que los accesorios y prendas deportivas tienen en la moda una función que nada tiene que ver con llevarnos al mundo del entrenamiento. Al contrario: están destinadas a aportar el contraste que necesita cualquier look para volverse interesante. ¿A que no te esperabas que unas sandalias de trekking quedaran tan fantásticas con un vestido blanco híper femenino? Pues ahí las tienes. Estas son de Aloha y cuestan 120 euros, pero las encuentras en tiendas deportivas por menos de 30 euros. Quedan maravillosas.