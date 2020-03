17 mar 2020

Sí, con esta parka vas a ser la reina del street style. No es apta para todos los públicos porque solo las más atrevidas la van a poder defender bien (ya sabe, la actitud lo es todo), pero estamos seguras de que si te animas a comprarla, vas a llamar la atención allá por donde vayas. Porque esta parka de la nueva colección de Sfera es muy de influencer. Tanto que ya hemos visto a la española más famosa de la moda urbana, Blanca Miró, con una prenda acolchada y estampada de flores también.

Tomamos nota del look de Blanca y ya hemos añadido al carrito de la compra on line esta prenda de Sfera. Una firma low cost que, últimamente, nos está dando más de una sorpresa y ha añadido a su lista de novedades algunas de las tendencias más arriesgadas del momento. Pero como aún no te hemos enseñado de forma oficial la prenda entera, no te hacemos esperar más. Aquí está.

Esta es la parka acolchada de margaritas de la nueva colección de Sfera que nos ha robado el corazón. pinit

Es una parka acolchada (por cierto, una de las tendencias de primavera que merecen una mención aparte), de largo hasta los tobillos, con cinturón del mismo tejido y capucha. No lleva botones, es de corte oversize y se abrocha, sencillamente, con el cinturón. Tipo batín, no descartamos tenerla que estrenar en casa antes de poder usarla para salir a la calle. Más calentita y amorosa, imposible.

Cierto es que, como te decíamos, no es una prenda fácil pero con un look extremadamente sencillo debajo, el resultado es máximo. Una camiseta blanca -o negra- y unos vaqueros serán sus mejores aliados. Así lo proponen en Sfera, un look al que añaden unas sencillas sandalias blancas.

La parka de margaritas es talla única, la M, y cuesta 89,99 euros. pinit

Está siponible solo en una talla única, la M, y su precio es de 89,99 euros. ¿Una locura? Puede, pero con pocas prendas vas a causar tanta buena sensación y tanta admiración como con esta.