13 may 2020

Fue Paula Ordovás la que el pasado año adelantó la que iba a ser una de las tendencias más seguidas de la temporada actual. La influencer revolucionó las redes usando una camiseta blanca con hombreras en un look que gustó y mucho a sus seguidores. Y ha sido ahora cuando este modelo de camiseta se ha convertido en el nuevo sustituto de tu básica favorita por su efecto estilizador. Sin embargo, si todavía eres de las que no te has hecho con ella aquí te dejamos un truco muy sencillo para conseguirla con una que ya tengas por casa.

Se trata de un diseño al que muchas influencers se han apuntado y que muchas firmas han traído caracterizado por la manga sisa, hombreras y un corte ancho. Algunas marcas como Zara ya han agotado su modelo, por lo que si eres de las que te has quedado con las ganas de hacerte con él o todavía estás dudando, tienes que fichar el truco que ha propuesto la influencer internacional Camila Coelho.

Y es que ha compartido un vídeo en el que enseña cómo hacer de una camiseta básica un lookazo de noche ideal y lo consigue, además de añadiendo unos shorts y unos pendientes XL, metiendo las mangas y haciendo ese efecto hombrera. ¿Cómo lo hace? Primero viste la camiseta al contrario, con la parte de delante hacia atrás, y después usa los tirantes del sujetador para meter las mangas hacia adentro y sujetarlas. De esta forma consigue el efecto de la hombrera y hace que la camiseta tenga esta manga sisa tan características. ¿Fácil verdad? ¡Pruébalo!