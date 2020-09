21 sep 2020

Hacer repaso a las tendencias del otoño, afortunadamente, aún nos deparaba sorpresas (!). Especialmente si de lo que se trata es de descubrir novedades y estilismos rompedores. Si hace poco te hablábamos de los conjuntos con shorts de punto como una de las que más estaba dando que hablar, ahora ha sido gracias a Sfera que hemos empezado a plantearnos que hay más formas de llevar la falda midi. Parece difícil así dicho pero en realidad se trata de combinarla con un par de pantalones pitillo.

Si, si, lo has leído bien. Las dos prendas, lejos de resultar antagónicas, se han revelado como una pareja de lo más avenida que promete dar muchas alegrías este otoño. Por no decir que es además una combinación tan polifacética que puede acompañarte a cualquier compromiso que se te plantee a cualquier hora del día. Y sino, hasta cuatro looks distintos han sido capaces de crear en Sfera con diferentes faldas y un par de pitillos negros.

La primera es una falda tableada en tonos camel, con un cinturón a juego en el mismo tejido. Combinada con un top palabra de hono negro, como los pantalones. Es el recurso perfecto para un look informal. La falda cuesta 59,99 euros.

Conjunto de falda tableada camel con pantalones pitillo, todo de Sfera.

Algo más sobrio pero igual de elegante es cuando toma el protagonismo esta pieza de piel con efecto cocodrilo. ¿Su mejor compañera? Una blusa sedosa de manga larga y cuello de volantes, de inspiración victoriana. La falda cuesta 35,99 euros.

Falda de cuero con efecto cocodrilo, de Sfera.

Pero si hablamos de looks elegantes, con los que incluso no resultaría descabellado plantearse lucir para asistir como invitada a un evento, es este formado por una falda de cuero negro, de cintura alta y ceñida, y con detalles troquelados en el bajo, y una blusa blanca de manga abullonada y corte clásico. Infalible. La falda cuesta 39,99 euros.

Los conjuntos de Sfera de falda midi y pantalón pitillo ya son la tendencia del otoño.

Si lo que estás buscando es un conjunto que resulte impecable para ir a la oficina pero al mismo tiempo transmita tu interés por las últimas tendencias, esta falda globo en tejido de raya diplomática tiene todo lo que necesitas. Además tiene bolsillos laterales y combina perfectamente con una americana de cuero. Cuesta 39,99 euros.