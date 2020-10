6 oct 2020

En Mango, con permiso de Lefties y de Primark, se están haciendo expertos en vaqueros de tendencia. Los flare, slouchy, culotte... tienen de todo tipo y en su catálogo demuestran que los saben combinar como en ninguna otra firma. El último look que hemos fichado es sencillo, pero tiene todas las claves de la temporada que tienes que tener en cuenta para un look sobresaliente. Americana de cuadros, cinturón, vaqueros originales, camisa negra de efecto piel... lo analizamos todo y te damos los trucos para llevarlo.

Lo primero que tienes que tener es una blazer de cuadros. Pueden ser vichy o, como esta, de pato de gallo. Tiene que ser oversize, de corte masculino y, si puede ser, con la hombrera muy marcada para el juego de las proporciones. La de Mango es perfecta por su corte extragrande, que ajustaremos al cuerpo con un cinturón. También la puedes llevar suelta y la tienen en un amplio rango de tallas, de la XS a la XL.

Blazer de Mango (79,99 euros).

La otra prenda básica que le vamos a añadir al look son unos vaqueros. Y aunque ya hemos visto algunos que vienen con el bajo doblado directamente -en Zara los tienen- vamos a elegir un modelo flare que puedes doblar tú misma cuando te apetezca darle a tu look un punto original. Estos, también de Mango, son perfectos para nuestro propósito, llevan el bajo ligeramente acampanado, desflecado y hay tallas desde la 32 hasta la 44.

Vaqueros de corte flare con el bajo deshilachado, de Mango (29,99 euros).

Pero lo que realmente nos va a elevar el look son los accesorios. Y cómo los llevemos, por supuesto. Las reglas han cambiado y en lugar de llevar el cinturón en los pantalones, como se ha hecho toda la vida, ahora se lleva bien a la vista, casi como protagonista del estilismo y es que lo vamos a llevar por encima de la chaqueta. Este modelo es ideal para hacerlo, porque es ancho y blando para que se adapte a acualquier prenda, además de tener una hebilla de cadena que nos encanta. Hay dos tallas disponibles, la S y la M.

Cinturón de Mango (19,99 euros).

Y por último los botines, un diseño de piel con punta cuadrada y tacón ligeramente curvado de 10 centímetros que ponen la guinda a un look minimalista pero cargado de estilo. Los encuentras desde el 36 hasta el 41.

Botines de Mango (59,99 euros).

Muchas veces la clave de un buen look no está en las prendas en sí, está en cómo las llevas. ¿Es o no es un look para copiar entero? Gracias, Mango, nos lo has puesto muy fácil.