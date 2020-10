19 oct 2020

Nos guste o no, el frío y el mal tiempo se acercan. Y si ya tenemos un buen zapatero lleno de botas contra el frío, ¿por qué no nos hemos puesto aún las pilas con las prendas de abrigo? Hemos fichado algunas, sí, pero son más básicos de fondo de armario que prendas especiales. Puede que estuviéramos esperando los abrigos o chaquetas definitivas para dar por fin el paso y hacernos con una de esas que no nos quitamos en todo el invierno. Si este es tu caso, estás de suerte. Después de triunfar con su colaboración con María Escoté, en Desigual acaban de sacar una colección de chaquetas de pelo, peluche y borrego que son verdaderas obras de arte llenas de color. Si aún no las has visto, aquí están los cuatro modelos que puedes llevar con todo tengas la edad que tengas. ¿Crees que podrás elegir tu favorita? Nosotras somos incapaces de quedarnos solo con una.

Abrigo corto con capucha, con pleo de colores y forro, de Desigual (199,95 euros)

El primer modelo que ha llamado nuestra atención es este. De pelo sintético en diferentes colores, tiene capucha, un corte recto con los hombros ligeramente caídos y un forro interior con estampado de letras con el logo de Desigual. Lo que más nos gusta, además de los tonos rojos, tostados y negros, es la forma en la que están distribuidos para formar una especie de animal print de tigre. Hay tallas desde la S hasta la XL y cuesta 199,95 euros. En Desigual la llaman la chaqueta Spicy. ¿Te animas tú con este toque picante?

La segunda joya que hemos fichado es la más especial porque pertenece a la colección de Christian Lacroix para Desigual. Es la chaqueta Rizzo de borreguito y tiene un estampado geometrico a todo color con rombos y cuadros. El cuello es XL, se cierra con cremallera y cuesta 179,95 euros. La puedes encontrar en las tallas S, M, L y XL y te avisamos, no te puedes despitar porque es la chaqueta que más gusta de toda la colección.

Chaqueta Rizzo de borrego con estampado geométrico, de Christian Lacroix para Desigual (179,95 euros).

Si eres de estampado militar, también hay una versión para ti. Es el modelo Puppet y su pelo jaspeado en tonos mostaza y caqui crea un estampado de camuflaje a la última. Se abrocha con botones en la parte delantera, también tiene capucha y forro de letras con el logo de la firma y cuesta 199,95 euros. Si es tu elegida, la puedes encontrar desde la talla S hasta la XL.

El modelo Puppet de Desigual es de pelo sintético con una mezcla de colores que da como resultado un estampado de camuflaje (199,95 euros)..

La última chaqueta de esta minicolección es lisa, en un tono amarillo fuerte tan llamativo como impresionante. Una prenda de corte recto, con grandes solapas e inspiración 100% setentera. Se trata del modelo Hairy, de patrón blazer y silueta oversize para que puedas casi arroparte con ella en los días más fríos del invierno. Su precio es de 249,95 euros y hay tallas desde la S hasta la L.

Chaquetón de pelo amarillo, de Desigual (249,95 euros)

Liso, con estampado de camuflaje o animal o de borrego de colores, hay cuatro modelos para elegir pero todos con la misma carga de brillo y optimismo para afrontar las bajas temperaturas -y capear el temporal- llenas de energía.