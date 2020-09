21 sep 2020

Este invierno no nos vamos a conformar con cualquier prenda de abrigo sino que vamos a apostar por alguna especial. Desde una capa oversize bajo la que llevar culquier cosa a un abrigo de edición limitada de Zara. También queremos que tenga color y ya hemos empezado por hacernos con la levita rosa más apetecible de la temporada, para ir abriendo boca desde el otoño. Por eso cuando hemos visto este abrigo de borrego en las novedades de la semana de Bershka (gracias a nuestro blog Shopping Philosophy no nos las perdemos nunca), no nos lo hemos pensado. ¡Lo queremos¡

Abrigo de peluche azul, de la nueva colección de Bershka.

Se trata de un abrigo azul eléctrico, con textura de borrego y corte de chaquetón, con solapas grandes y botonadura doble cruzada. Hay dos tallas, la XS-S y la M-L, que se adaptan a todo el rango de tallas habituales. Cuesta 49,99 euros y es de esos chollos especiales que no tardan en desaparecer de stock. Además, es de poliéster y se puede lavar a mano.

Si no te atreves con el azul, que es nuestro favorito, siempre puedes apostar por el de color negro. Más habitual pero también con su toque especial, está disponible en las mismas tallas, también en Bershka.

En Bershka también tienen la opción del abrigo de borrego en color negro (49,99 euros):

Aunque aún quedan meses de invierno por delante y alguna tendencia de abrigos por descubrir, esta es una oportunidad de oro para hacerse con un abrigo de moda y 100% favorecedor, ¡y por un precio muy asequible! Corre, que vuelan.