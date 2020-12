25 dic 2020

Si estabas esperando a la temporada de rebajas para hacerte con ese estiloso abrigo de Pull & Bear al que ya le habías echado el ojo, la espera ha llegado a su fin. La marca ya cuenta con importantes descuentos en muchas de sus prendas, y para nuestra sorpresa y alegría, algunos de los abrigos más deseados, forman parte de esa selección.

En Pull & Bear se han propuesto que este invierno nos protejamos del frío con más estilo que nunca y al mejor precio, y tras arrasar con la cazadora canguro más versátil de la temporada, y conquistarnos con este bonito y confortable abrigo de pelo, descubrimos en sus rebajas estas cuatro joyas que no dejarán indiferente a nadie. Si piensas que en tu armario no puede faltar un abrigo de pelo, y quieres descubrir todo lo que una biker puede hacer por tus looks de invierno, no te puedes perder estas propuestas súper baratas.

Disponible en varios colores, este abrigo de pelo rizado en tono tostado ya es uno de los favoritos. Con cierre de doble botón, bolsillos delanteros y cuello solapa, cuenta con un precio rebajado de 39,99 euros y empieza a faltar en alguna de sus tallas.

Este abrigo de pelo rizado está disponible en varios colores, y resulta de lo más favorecedor.

En color negro y con cuello chimenea, esta cazadora corta acolchada con pelo no solo asegura ser de lo más calentita, además te combinará con todos tus estilismos. Con cierre de cremallera, tiene un precio de 29,99 euros y está disponible en todas sus tallas, desde la XS a la XL.

De pelo en color negro, esta chaqueta corta combinará con todos tus estilismos.

Otra de las prendas que hemos fichado en las promociones de la marca es esta cazadora, convertida en top ventas, que está disponible en negro y marrón. Aunque de esta última quedan muy pocas unidades, en negro todavía puede ser tuya. En tejido de doble faz y detalles de pelo, tras el descuento tiene un precio de 39,99 euros.

Esta chaqueta es un top ventas de esta temporada-

Nuestra última recomendación promete arrasar esta temporada. En color crudo, aunque también disponible en marrón, esta cazadora canguro de pelo rizado con bolsillo en la parte delantera y cremallera se ha convertido en nuestra opción más estilosa y abrigosa.

Esta cazadora canguro de pelo rizado promete arrasar en las rebajas.

Con bajo ajustable con cordón y capucha, tiene un precio de 25,99 euros y empieza a faltar en alguna de sus tallas.