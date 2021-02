12 feb 2021

Parecía claro que las rayas marineras también son para el invierno con 4 looks que lo demuestran pero no nos quedó ninguna duda cuando descubrimos que Tamara Falcó tiene el jersey de rayas marineras de Sfera con más éxito. El estampado del momento son las rayas horizontales y en H&M ha llevado la tendencia de rayas marineras al vestido para que te lo pongas en primavera o ahora con pantalones.

En azul oscuro y blanco, este vestido solo está disponible en la web de la firma sueca. De diseño corto, con largo por encima de la rodilla, podemos esperar a ponérnoslo cuando mejore el tiempo o buscar los leggings o pantalones con lo que mejor combinen para no esperar.

Confeccionado en punto suave de algodón, es de diseño relajado y amplio, con hombros caídos y mangas largas holgadas.

Tiene el cuello redondo y el bajo ligeramente redondeado y simétrico.

Disponible entre las tallas XS y XXL, tiene un precio de 14,99 euros. Así que si todavía no te has sumado a esta tendencia imparable a la que vas a poder sacar partido también en primavera y verano no te lo pienses, porque este vestido de punto de H&M es la prenda ideal para hacerlo.