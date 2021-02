16 feb 2021

La comodidad es la premisa principal a la hora de elegir conjuntos con los que estar en casa, precisamente ahora que el athleisure se ha convertido en el comodín más recurrente del armario, con prendas como los joggers en su máximo apogeo, integrados a la perfección como el look de oficina que marca tendencia. Pero eso no significa que no haya que darle la oportunidad a otro tipo de diseños, como los kimonos de seda, ahora que incluso la reina Letizia homenajea con sus últimos estilismos la inspiración oriental.

Precisamente ha sido Mango la que ha recuperado esta pieza tan delicada para darle un apetecible giro con el que podemos imaginarnos tanto en casa como fuera, ya que es perfecto para llevar con los pantalones a juego.

Confeccionado en tejido fluido en color azul noche y con un estampado multicolor de flores y diseño largo midi, el kimono tiene el cuello recto y manga larga abullonada con puños elásticos.

Las opciones para llevarlo incluyen hacerlo con una camiseta lisa, simplemente desabrochado, u optar por cruzarlo y cerrarlo con un cinturón para poder usarlo también como un vestido.

Gracias al tallaje del kimono, que está disponible en XS-S y M-L, es una prenda perfecta para adaptarse a cualquier tipo de talla, ya que tiene un vuelo y una caída de lo más favorecedora. Su precio es de 59,99 euros.

Por si esto no fuera suficiente, el conjunto se completa con un par de pantalones en el mismo tejido y con el estampado a juego. Ideal para usarlo como pijama y también como traje de chaqueta de cara a los días de primavera.

Con patrón recto, tiro medio y pinzas laterales, el pantalón tiene cintura elástica con cordón ajustable y la caída del tejido sedoso también favorece todo tipo de siluetas.

Puedes encontrarlo desde la talla XS a XL y cuesta 39,95 euros.