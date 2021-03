1 mar 2021

Nuria Roca no solo nos inpira con sus looks televisivos que luce en 'El Hormiguero' como este con una blazer de Zara muy eleganto, si no que también lo hace con los del día a día. Con ellos demuestra que es una fiel seguidora de las tendencias actuales y que a prendas coloridas no le gana nadie. Y sí, esta temporada está de suerte. La presentadora parece haber fichado ya la moda de los pantalones coloridos y se ha unido a ella con un modelo de Zara de otra temporada que tiene Sara Carbonero y que puedes copiar con este wide leg (también disponible en verde, azul y rosa) del gigante de Inditex.

Nuria ha viajado este fin de semana a Fuerteventura para participar en el estreno de la obra de teatro que protagoniza junto a Antonia San Juan. Un viaje del que, por su puesto, ha compartido algunas imágenes en su perfil de Instagram y donde he mos podido ver algunas ideas de look de entretiempo que nos vienen de maravilla. Entre las publicaciones de Nuria Roca, hemos encontrado una fotografía en la que aparece luciendo unos pantalones amarillos de Zara ideales.

Se trata del modelo Marine que tanto éxito tuvo la primavera pasada y al que se unieron muchas famosas e influencers. Se trata de un diseño tipo culotte, de talle alto, que el gigante de Inditex sacó a la venta en diferentes colores y que, a día de hoy, puedes seguir encontrando. ¿La mala noticia? Que a pesar de estar en un sinfín de tonos -hasta con estampado de flores- y ser uno de los más vendidos, en amarillo ya no está.

Pero si te ha gustado tanto como a nosotras, tranquila, porque Zara ha vuelto a apostar todo al color para esta primavera y ha traído en su nueva colección un modelo mucho más bonito y actual que está teniendo muchísimo éxito. Hablamos de unos pantalones en tejido denim que vienen en unos llamativos colores ideales para la primavera. Se trata de un diseño de tiro alto con cinco bolsillos, caracterizado por una pernera larga y ancha. Tiene un corte recto que los diferencia de los 'flare' y que hacen que estilicen mucho más por su llamado efecto 'pata de elefante'. Cuestan 29,95 euros y, además del amarillo, están disponibles en verde, azul y rosa. ¡Ideales!