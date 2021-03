10 mar 2021

En las últimas semanas las firmas de moda se han empeñado en que viajemos en el tiempo a través de nuestro armario, y no hablamos de Narnia, sino de una prenda que se ha colado en todas las colecciones y definitivamente se ha ganado un hueco en nuestros looks. Hablamos de la bomber, esa cazadora con la que llevar tus looks a los años 90 y que va a arrasar entre las influencers que se ha convertido en la cazadora tendencia del entretiempo porque todas las firmas cuentan con ellas en sus catálogos. Pero si quieres contar con una apuesta segura en tu armario para poder ponértela con todos tus looks, tienes que escoger la bomber negra. Para que luego no digas que no te avisamos.

Y es que con ese color combina con todo, pero es que además su diseño se adapta a cualquier tipo de look, algo que la convierte en una prenda tan versátil como estilosa que vas a querer tener a mano para lucirla ahora mismo, en las tardes más frescas de primavera e incluso cuando llegue el próximo otoño.

Una de las firmas que ha apostado por este tono para el diseño estrella de la temporada es Zara, que ha incluido en su última colección de edición limitada una cazadora bomber en color negro.

Con cuello de solapa y manga larga acabada en elástico, esta cazadora con bolsillos laterales viene con detalle de pliegue en la espalda, bajo acabado en elástico y cierre frontal con cremallera oculta en solapa.

Con un precio de 69,95 euros, podemos encontrarla en la colección edición limitada entre las tallas XS y XL.

En H&M, que ya habían lanzado la prenda en otros tonos, han apostado ahora por el negro para una cazadora bomber en satén de poliéster reciclado con costuras fruncidas en las mangas y la espalda.

Con cuello elevado de canalé, cierre frontal de cremallera, bolsillos insertados al bies y hombros ligeramente caídos con remate elástico de canalé en puños y bajo, tiene un precio de 39,99 euros y está disponible entre las tallas XS y XL, menos en la L que ya se ha agotado.