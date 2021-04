7 abr 2021

El estampado floral es uno de los imprescindibles en nuestros estilismos en la temporada primavera-verano y las firmas de moda no dejan de ofrecernos propuestas en todo tipo de diseños y colores para que no tengamos excusas para meterlas en nuestro armario. Y desde la blusa de Zara de Nagore Robles que favorece, es súper ponible y muy barata a la blusa de flores de Primark que subirá el nivel de tus looks, tenemos la lista de la compra llena de posibilidades. Pero por si no son suficientes, hemos encontrado 5 blusas florales perfectas para vivir la primavera en cualquier momento del día.

Tú eliges con qué te la vas a poner, tus pantalones favoritos o tus jeans de cabecera. No importa, porque el estampado floral es tendencia y contando con ellas en tus estilismos vestirás a la última con muy poco esfuerzo y creando un estilismo ideal para este momento del año.

Nuestra favorita es una de las últimas en incorporarse a las tiendas, esta preciosa blusa cropped de Zara con cuello solapa, escote de pico cruzado, mangas largas y bajo acabado en elástico. Confeccionada en tejido vaporoso, tiene un precio de 22,95 euros y está disponible entre las tallas XS y XL.

En Lefties, con un tejido muy similar, hemos encontrado esta blusa vaporosa con detalles brillantes, escote de pico con fruncido, puños acabados en goma y estampado floral azulado sobre fondo en crudo. Disponible entre las tallas M y XL, cuesta 12,99 euros.

En Mango también han apostado por el tejido semitransparente para esta blusa de tejido fluido con diseño recto, cierre de botones frontal, cuello redondo con tiras para lazo y mangas abullonadas con puños elásticos. En tonos naranjas, azules y amarillos, cuesta 25,99 euros y está disponible entre las tallas XS y XL.

Por último, y destinada especialmente a los looks nocturnos más vistosos, está esta blusa de Mango de fondo negro y estampado de flores en rosa oscuro. Confeccionada en mezcla de poliéster reciclado con detalles de hilo metalizado, viene con escote de pico cruzado, cierre de lazo lateral y mangas largas abullonadas acabadas en elástico. Podemos encontrarla entre las tallas XS y L y está rebajada, 25,99 euros ha pasado a costar 15,99 euros.