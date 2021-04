15 abr 2021

No podemos negar que una de nuestras aficiones en estas primeras semanas de la primavera es echar un vistazo a las nuevas colecciones de nuestras firmas favoritas. Porque queremos que no nos falte de nada en nuestros estilismos de temporada, buscamos el look rejuvenecedor que nos haga vestir impecables o esas faldas ideales para presumir de cintura que vamos a combinar con todo. Y entre nuestros últimos fichajes hemos encontrado la falda favorecedora, a la última y que viene en dos tonos. Una prenda que lo tiene todo y está en Mango.

La firma catalana ha apostado en las prendas que acaban de llegar a su catálogo por tonos tierra y verdosos en prendas cómodas y llenas de estilo que apetece ponerse. Y esta falda desborda estilo y sienta fenomenal gracias a su diseño, tan original como favorecedor.

Confeccionada en tejido de algodón está disponible en dos combinaciones de colores, crudo y verde o crudo y negro. Y vienen con un estampado de cuadro vichy que, como sabemos, es una de las propuestas tendencia de la temporada.

Con cintura elástica tipo nido de abeja y diseño midi acampanado, tiene cierre frontal de botones a tono hasta la rodilla.

Perteneciente a la colección sostenible de la firma, esta bonita falda que no vas a dejar de ponerte con tus sandalias favoritas está disponible en ambos tonos entre las tallas XS y XL por 25,99 euros.