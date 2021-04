14 abr 2021

El armario casual con ropa que quita años de Naty Abascal nos tiene fascinadas. No solo por su gusto para la decoración de su casa, sino por esas prendas low cost que nos pondríamos a cualquier edad y con las que podemos crear looks rejuvenecedores como este de Carmen Lomana con chaqueta de punto. No es la primera vez que la top model nos sorprende con sus mejores estilismos.

Ya lo hizo con esta chaqueta de punto y estas botas militares o con estos pantalones blancos ideales para cualquier conjunto de primavera, pero tenemos que sumar una combinación más que le vamos a copiar ya mismo.

Naty ha llevado un jersey de punto de Mango rebajado (y aún disponible) junto a una cazadora vaquera corta de la misma firma, aunque no hay ni rastro de ella en la página web. Dos prendas cómodas y favorecedoras que queremos antes de que se acabe el entretiempo y que te vamos a enseñar ya mismo.

El look rejuvenecedor de Naty Abascal con prendas de Mango. pinit

El jersey de Mango que le vamos a copiar tiene un diseño tipo polo con cuello y cierre de botones, corte holgado, manga larga, costura de hombro caída y terminaciones en canalé. Su color amarillo pastel es pura tendencia para esta temporada, pero también está disponible en un tono verde menta suave precioso. Ambos están rebajados de 29,99 euros a 19,99 en la mid season sale de la firma barcelonesa y disponibles en todas las tallas menos en la S. ¡No dejes que se agote!

Ideal para llevar con pantalones blancos como Naty Abascal, con faldas midi, con vaqueros, con pantalones de traje, con blazers, en solitario o con una chaqueta denim como la de la fashionista.

Ella misma ha indicado que esta cazadora cropped es de Mango, pero lo cierto es que está totalmente agotada en la tienda online. La buena noticia es que es un diseño de temporada, por lo que podemos encontrar sustituto en menos de 5 minutos. Ficha esta cazadora denim oversize de algodón de la colección Blue Edition de Mango inspirada en los años 90. Cuesta 39,99 euros y disponible de la talla S a la XL.