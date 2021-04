16 abr 2021

Ahora que ya hemos aprendido cómo tenemos que llevar los looks cómodos con joggers y sudadera y hemos descubierto la propuesta más sorprendente de Sfera que queremos ponernos ya combinando lentejuelas y joggers no estamos preparadas para prescindir de esta prenda que se ha convertido en un imprescindible de nuestros looks en el último año. Y como parece que van a seguir siendo tendencia esta temporada se han pasado al lino para acompañarnos en los días más calurosos.

Ha sido H&M la firma que ha apostado por este material tan veraniego para seguir incluyendo los pantalones joggers en su catálogo. Y lo hace en todos los colores que se nos ocurren, desde los más ponibles en primavera hasta los más clásicos. De lo que se trata es de que sigan siendo tu primera elección cuando apuestes por un look casual y cómodo.

Uno de los diseños que ha llegado en más colores es este, con perneras ajustadas en el bajo, cintura elástica con cordón de ajuste y bolsillos al bies. Tiene un precio de 29,99 euros y está disponible entre las tallas 32 y 50 y podemos encontrarlo en blanco, azul claro jaspeado, azul con rayas estampadas, beige, negro y azul marino.

En verde caqui, gris claro, blanco natural, blanco, negro y marino también encontramos estos joggers de lino vaporoso con cintura elástica estándar, cordón de ajuste y bolsillos al bies que tienen el bajo recogido. Disponibles entre las tallas XS y XXL, cuestan 29,99 euros.

En verde caqui claro encontramos este diseño de joggers tobilleros en lino vaporoso. De corte relajado con cintura elástica de talle alto, cordón de ajuste y bolsillos al bies, tiene un precio de 29,99 euros y está disponible entre las tallas XS y XXL.

Por último, de venta exclusiva en la web de la firma, están estos joggers de lino en color caqui, con perneras más ajustadas en el bajo, cintura elástica con cordón de ajuste y bolsillos al bies. Cuestan 29,99 euros y solo quedan en la talla 40.