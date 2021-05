21 may 2021

Ha llegado el momento de llenar nuestro armario de tops y no hay más que pasarse por los catálogos de nuestras firmas favoritas para comprobar que es un must de los looks de la primavera-verano. Porque es la prenda con la que vas a triunfar esta temporada tanto si lo combinas con tu falda favorita como si quieres un estilismo para arrasar con tus vaqueros flare. Y entre todas las propuestas de nuestras firmas de moda preferidas hemos encontrado un nuevo top favorito perfecto para llevarlo con nuestros looks más coloridos o con pantalones blancos. Una prenda tan bonita que no te vas a cansar de ponerte.

Ha sido en Uterqüe donde hemos fichado este precioso top de punto en uno de los tonos más bonitos de la primavera, el aguamarina. Pero además de ser precioso sienta de maravilla, porque viene con los hombros al aire y nos ayuda a crear un estilismo tan vistoso como favorecedor.

Este top de punto en jacquard de flores azules, verdes y aguamarina viene con manga sisa y cuello bobo, con ribete en aguamarina.

De corte y escote recto, es ideal para crear looks a tono en pastel o para jugar con los contrastes y apostar por el azul que tanto se lleva en este momento de la temporada.

Con un precio de 69 euros, está disponible en las tallas S, M y L. Y si buscas un top que ponerte para esos días especiales, esta es la opción perfecta para conseguir looks impecables.