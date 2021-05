30 may 2021

Si el estampado es el diseño estrella de la primavera, el tejido que no puede faltar entre tus prendas esta temporada es, claramente, el lino. Y nuestras firmas de moda favoritas han confiado en esta propuesta tan fresca y vistosa para los pantalones de lino con los que podrás lucir tipazo o los vestidos de lino más bonitos de la primavera. Y ahora Mango ha apostado por este tejido para llevarlo al mono perfecto para la temporada, que viene en tonos súper primaverales y además nos podemos poner sin nada debajo.

El caqui, el beige y el azul marino han sido los colores elegidos para esta bonita prenda que ha nacido, sin ninguna duda, para ser la protagonista de nuestros looks casual de temporada. Ideales para llevarlo con nuestras sandalias planas favoritas, ha sido verlo y soñar con una calurosa tarde de paseo veraniego o una terracita acompañada de nuestras amigas.

Este bonito mono de lino de Mango forma parte de la colección sostenible de la firma y es de diseño oversize y recto.

Con escote recto y tirantes ajustables con nudo en el frontal de la prenda, tiene bolsillos laterales ocultos en la costura.

Así que si a ti también te ha hecho soñar con el verano solo tienes que escoger el color que mejor combina con tus looks y esperar a que las temperaturas sean verdaderamente veraniegas.

Con un precio de 39,99 euros los tres tonos están disponibles entre las tallas XS y XL. Y si lo de no llevar nada debajo no te convence no te preocupes porque seguro que tienes en tu armario el top o camiseta con el que combinaría a la perfección.