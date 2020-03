13 mar 2020

Quizá esto que digo es una obviedad, una aclaración innecesaria o una redundancia. Pero me ha parecido que merecía la pena hacer el ejercicio de escribirlo y de compartirlo. No siempre lo obvio es lo más evidente. Ana Peleteiro no está en nuestra portada por ser una mujer. Ni porque queramos visibilizar el deporte femenino. No tiene mucho que ver con que hace solo unos días hayamos celebrado el 8 de marzo. Tampoco creo que a las mujeres nos interesen solo o principalmente historias de mujeres. No soy una periodista, una lectora, la directora de un medio, una persona atrapada en una burbuja. Pero sí creo que tengo la suerte, el privilegio y la obligación de enfocar personajes, territorios, perspectivas, ángulos que, por alguna razón, no reciben toda la luz que deberían.

Así que, querida Ana, me gustaría explicar por qué estás en nuestra portada: porque eres una atleta de élite. Campeona de Europa en pista cubierta en triple salto. Una de las grandes esperanzas del equipo español en Tokio. Porque, en tu entrevista, cuentas una trayectoria que nos ha interesado y nos ha conmovido. Llena de victorias y derrotas, seguramente parecida a otras que han vivido muchos grandes campeones pero de la que casi ninguno suele hablar. Porque tu historia personal tiene muchos matices y, sobre todo, porque la cuentas con una sinceridad que desarma. Por todas estas cosas, mereces estar en esta portada.

Eres lo que los periodistas consideramos un 10, un paquete completo, la entrevista premio para cualquiera en una redacción. Y sí, además, eres una atleta femenina, y seguramente tendrás muchas dificultades para vivir solo de tu profesión y de tu asombroso talento. Pero eso es una consecuencia, no la causa. Así que espero que esta portada, en la que estás espectacular, sirva para que se te rifen los patrocinadores. Porque es lo que mereces. Y que en Mujerhoy tengamos muchas oportunidades de celebrar tus éxitos.