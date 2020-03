20 mar 2020

Estoy, estamos, lidiando con la incertidumbre, el miedo, el trabajo solitario, las cuentas que no salen, el suelo que se mueve bajo nuestros pies. Manejando como podemos la sensación surrealista, irreal de que nuestro mundo cotidiano se desmorona varias veces al día. Hemos cerrado las puertas de nuestra casa y dejamos fuera padres que no vemos, familia que no abrazamos, compañeros con los que peleamos para seguir adelante, codo con codo, con la imagen medio congelada en una video conferencia.

Un medio de comunicación siempre ha sido, sobre todo, el trabajo de un grupo, las ideas colectivas, la chispa de creatividad que salta en una reunión, la información que se construye entre todos, las sesiones de fotos que se crean como una pequeña película, entre muchos. Un medio de comunicación es, sobre todo, algo que tiene que servir para contarles a ustedes lo que ocurre. Lo que se ve, lo que no, lo que nos inquieta, lo que nos hace soñar. Y ese trabajo maravilloso y privilegiado lo hacemos entre muchos.

Así que vivimos un continuo aprendizaje estos días. Estoy segura de que ustedes también. Aprendemos a hacer las cosas de otra manera. A buscar soluciones, a pensar de otra forma. Estamos, todos, haciendo cosas que antes imaginábamos y quizá, descartábamos porque nos parecían atrevidas, poco convencionales, descabelladas. Entre la incertidumbre, encontramos un punto de audacia, de solidaridad, de compañerismo. Nos reímos a ratos, relativizamos, nos preocupamos por quienes queremos, nos quitamos de un plumazo problemas que ya no lo son. Es un aprendizaje que, espero, conservaremos. El de nuestra capacidad, nuestras incitativa, nuestra fortaleza, nuestra imaginación, nuestra solidaridad. Y mientras, seguimos, juntos, adelante. Gracias.