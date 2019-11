8 nov 2019

Compartir en google plus

Marie Kondo llegó, más que como un soplo de aire fresco, como un huracán que ha puesto patas arriba la metodología y el orden de muchos hogares. Ya aprendimos a doblar prendas de manera más eficiente, también a deshacernos de aquello que no nos hace felices pero ¿qué pasa con la cocina? Es una de las estancias que más utilizamos muchas de nosotras y tenerla limpia y recogida te va a aportar paz y serenidad a la vez que te va a ayudar a agilizar y optimizar el tiempo que pasas en ella. Toma nota de los mejores tipos de Marie Kondo para organizar la cocina.





VER 11 FOTOS 11 organizadores para que quepa todo en tu armario

pinit unsplash

¡Todo junto!

Si estás familiarizada con el método konmari sabrás que lo que ella recomienda es sacar todo lo de una misma categoría, en este caso la cocina, y a partir de ahí comenzar a organizar. Así que prepárate para abrir armarios, cajones, altillos, coger todo lo que tienes en la encimera, muebles auxiliares… y ponerlo todo junto en medio de la cocina y así podrás hacerte una idea de la cantidad de cosas que tienes.

Deshazte de todo aquello que sobra

Una vez que tengas todo tu montón de cosas delante podrás ver perfectamente aquello que es válido para seguir utilizando en la cocina y aquello que no lo es. Los utensilios repetidos, aquellos que no usas, los que están deteriorados o aquellos que ya no te gustan tanto, y puedes donarlos, venderlos o tirarlos según sea el caso. Quédate con aquello que te produzca placer o felicidad, con esto Kondo quiere decir que te quedes con aquello que te guste ver y utilizar, que te parezca bonito o que tenga algo especial para ti, aunque sea un cucharón de madera. ¡Hay utensilios y enseres de cocina muy especiales! ¿Por qué vas estar rodeada de objetos que te gusten nada?

pinit unsplash

Despeja la encimera

Marie Kondo prefiere el minimalismo a la hora de organizar y no dejar sobre repisas, encimeras o alrededor del fregadero objetos o utensilios que empiezan a crear estrés visual y crean una sensación de desorden nada agradable. Despejar la encimera es el mejor truco para que la cocina se vea realmente recogida, además, será muchísimo más fácil de limpiar si no tiene encima cacharros varios, botellas o recipientes.

Reproducir Video: Trucos de Feng Shui para mantener la armonía en casa unsplash

Divide por categorías

Esto es muy importante, no guardes en diferentes sitios cosas que son de la misma categoría porque así comienza el desorden y los cajones y baldas caóticos. Todas las ollas juntas, todos los utensilios de cocina como espátulas o espumaderas también y así con todo, si no mezclas categorías la sensación de orden será mayor y podrás encontrar las cosas con mayor facilidad.

La mejor forma de conservar los alimentos

Marie Kondo prefiere los botes y recipientes de vidrio para poder ver de un solo vistazo su interior así que, tanto en la despensa como en la nevera aplica esa máxima y podrás almacenar los alimentos de una forma más ordenada y fácil de encontrar.

pinit unsplash

En la despensa puedes poner tus alimentos secos en botes herméticos de vidrio que se apilen fácilmente donde veas claramente el contenido como diferentes legumbres, pasta, muesli… y en la nevera igual, sobre todo si te has rendido a las bondades del batch cooking y cocinas un día del fin de semana (generalmente el domingo) para tener lista la comida para toda la semana. Con este método podrás ver rápidamente qué es lo que tienes ese día preparado con lo que agilizas aún más la jornada.

pinit unsplash

Según Marie Kondo una cocina ordenada y limpia hace más placentero el trabajo que en ella se realiza y esto aporta bienestar físico y mental, además de lograr armonía y equilibrio en la estancia. ¿Has puesto en práctica ya su método de felicidad y orden?