22 feb 2021

A las viviendas ordenadas, cálidas y acogedoras que tienen armarios dignos de Instsgram Marie Kondo las llama “un trabajo bien hecho”, pero en los países nórdicos poseen una palabra casi intraducible que es hygge. El hygge es un sentimiento, pero también toda una corriente decorativa que quiere hacer que casa se convierta en ese refugio cómodo y amoroso que te mereces, un espacio en el que te sientas feliz. Y para conseguir un objetivo tan grande con un presupuesto pequeño la diseñadora de interiores escandinava Frida Ramstedt ha escrito Siéntete a gusto en casa (ed. Zenith), una guía para aprender a decorar y potenciar todos los espacios de tu hogar. ¿Quieres conocer algunos de sus trucos? Pues toma nota de los elementos que según esta diseñadora debe tener cada estancia de tu casa para que sientas que su decoración está “completa”:





Decoración y felicidad hygge: un elemento decorativo “voceador”

Es aquel que llama la atención despertando la curiosidad del que lo mira, ese que cuando lo ves te dan ganas de tocarlo y preguntar “¿y esto que es?”.

Decoración y felicidad hygge: un elemento decorativo que te reconforte

Sin duda los tejidos suaves y las piezas cómodas son la definición exacta de elemento “cozyfier”. Esa pequeña manta súper cálida o esos suaves cojines en el cabecero de tu cama pueden hacer milagros para aumentar el grado de confort y felicidad que sientes en una estancia.

Las plantas son un gran aliado de la decoración hygge.

Decoración y felicidad hygge: un elemento “levantamiradas”

Plantas grandes y alargadas que te hagan levantar la vista del suelo, cuadros colgados unos encima de otros, maceteroscolgantes, lámparas espectaculares… coloca piezas que llamen la atención en localizaciones altas o que "alarguen" tu mirada, que hagan que tus ojos disfruten haciendo una panorámica de la estancia para que aprecies todo el espacio.

Decoración y felicidad hygge: una cosa rara

Tanto si en algo que compraste en el mercadillo como la figurita de te hizo tu sobrino y aún no sabes si es una vaca o una jirafa, esos pequeños detalles muy personales merecen su lugar propio en la decoración. No descarte que alguien te acabe preguntando “¿de dónde has sacado eso?”, y la respuesta os hará disfrutar de un buen momento juntos (no es acaso eso la felicidad).

Decoración y felicidad hygge: las piezas naturales

Una casa feliz es una casa viva. Las texturas naturales (como los tejidos vegetales o la madera) y los elementos decorativos de formas orgánicas ayudan a crear esa impresión de vitalidad y buena energía en cualquier rincón, desde el cuarto de baño a la cocina.