29 oct 2018 sonia gómez

Para la mayoría de las mortales seguir con una rutina fitness (o empezar como principiante) en verano es prácticamente imposible. Tantos meses preparando la operación bikini y ahora resulta que en tan solo tres meses perdemos todo lo que habíamos logrado. Y mejor ni hablemos de la dieta, heladito por aquí, barbacoa por allá... Después finaliza el verano y queremos tener el cuerpo de Alessandra Ambrossio en una semana. Pero no amigas, el ángel de Victoria's Secret no se abandona ni en vacaciones. Tanto su alimentación como su entrenamiento son el secreto de su cuerpazo.

Ejercicios para un vientre plano en 30 días

De ahí la importancia de seguir practicando ejercicio incluso con este calor. No se trata de que entrenes a pleno sol a las tres de la tarde, debes buscar las horas en las que las temperaturas se encuentran más bajas. Lo ideal sería por la mañana y por la noche, pero también cuenta el tipo de ejercicio que quieras hacer, que es justo el secreto que queremos contarte.

El Olefit es una disciplina fitness inspirada en el flamenco.

Ejercicio para adelgazar este verano sin cansarte

Sabemos que lo más complicado es aguantar el cansancio físico con las altas temperaturas, pero Olefites el ejercicio estrella para adelgazar este verano sin cansarte. "Es una disciplina de fitness inspirada en el flamenco con una serie de dinámicas musculares que te harán tonificar todo el cuerpo", explicaba Paloma Gómez, exbailarina del Ballet Nacional de España y fundadora e instructora de Olefit, durante la segunda edición del Go Natural 2018 el evento más saludable de Mujerhoy. Allí impartió una Master Class donde pudimos comprobar los beneficios de este ejercicio para adelgazar.

Reproducir Asistentes a la Master Class de Olefit durante el Go Natural. Haz click en la imagen para ver todas las fotos del evento.

Además no solo hablamos a nivel físico, este ejercicio te aportará coordinación motora, flexibilidad, equilibrio y el sentido musical y espacial. "Para practicarlo no hace falta tener conocimientos previos de flamenco, el Olefit es para todas las edades y para cualquier condición física", comenta Paloma.

La buena noticia es que durante 50 minutos que dura una clase vas a sudar, pero no a cansarte: "Cada físico es un mundo, pero se queman entre 300 y 600 calorías". La esencia es que Paloma trata de captar la parte más alegre del flamenco para que las clases no se hagan pesadas y quienes lo practican lo saben: "En mi clases siempre me dicen "estoy sudada, vaya paliza, pero no me he enterado". A Olefit no se viene a sufrir, se viene a disfrutar".

