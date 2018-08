20 ago 2018

El estrés y la rutina que olvidaste durante los días de vacaciones amenaza con volver en los primeros días de septiembre, pero tenemos la fórmula para que puedas desterrarlo cuanto antes.

Comienza unos días antes de volver al trabajo con esta rutina de 10 minutos de ejercicio que propone la entrenadora personal Marta Rosado y lograrás activar tu cuerpo y sentirte mejor contigo misma.

10 minutos de ejercicio al día 30 segundos. Correr en el sitio. 15 sentadillas. 12 zancadas alternas con cada pierna. 30 segundos. Salto doble rebote alternando pierna derecha y pierna izquierda. 10 Flexiones. 25 hiperextensiones lumbares. 30 segundos corro en el sitio. 1 minuto. Isométrico frontal (plancha) Isométrico lateral: 1 minuto derecha y otro minuto izquierda. 25 repeticiones crunch abdominal en suelo. 30 segundos zancadas saltadas. 20 repeticiones con cada pierna dando una patada de glúteos desde bipedestacion. 30 segundos. Correr sprintando.

Lo sabemos, no es un reto fácil, pero lo será si logras acompañarlo con la fortaleza mental y los hábitos saludables, que lograrás si trabajas estas con estas ideas que propone Marta Rosado.

Sé positiva

A veces nos exigimos demasiado en la búsqueda de la felicidad, muchas veces admiramos a personas que nos rodean porque parece que “su vida es perfecta”. No lo creas, lo que es perfecto para alguien puede que para otro no lo sea. “Lo que tienes que hacer es aprender a nadar en todas las aguas que puedas, y digo en todas porque lo mejor que te puede pasar es saber vivir cada momento con intensidad. La felicidad es sentirte bien contigo mismo. Comienza recordando una imagen que viviste este verano, vale cualquiera. Vuelve a el siempre que puedas y cuando lo recuerdes hazlo sonriendo.”

Cómo aliviar el dolor de espalda y el estrés

No pospongas lo que puedes hacer ya

Si este verano no llegaste a lucir palmito en la playa y has visto cuerpos esculturales que te han motivado pero no lo suficiente como para darle al botón de encendido y sigues igual que el año pasado o peor, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy y pide ayuda a un entrenador personal, que te motive y te haga conseguir el objetivo.

El fallo está en tu alimentación

¿Te has pasado estas vacaciones? El cuerpo y la salud lo notan, por ello es importante que a partir de septiembre aprendas a comer saludablemente. Si no te ves con la fuerza de voluntad necesaria, la figura de un nutricionista es clave para conseguir nuevos hábitos.

Si quieres empezar a correr, antes debes fortalecerte así

Dormir bien, lo más importante

Aprende a hacer respiraciones profundas cuando te metas en la cama, inhala por la nariz, exhala por la boca. “Si quieres dormir mejor te recomiendo realizar 5 minutos de isometría abdominal antes de acostarte. Realizas 1 minuto, descanso, otro, descanso... y así sucesivamente. Además piensa en 3 cosas que quieres hacer en tu vida y te motivan. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Piensa en ellas cada día hasta que lleguen otras nuevas para nunca dejar de soñar", propone Marta Rosado.

Nunca olvides sonreír

La sonrisa es el mejor básico. Hazlo siempre que puedas: cuando abras los ojos por la mañana, cuando te duches porque eres privilegiado y tienes agua, champú y toallas cuando mucho otros nunca vivirán tu experiencia, cuando llegues a tu trabajo: no importa como estés ahí ahora, ponte valor porque alguien apostó por ti en un momento de tu vida, cuando vayas al supermercado... porque puedes comprar comida y alimentarte... Hazlo, es más importante de lo que crees.

Ejercicios para las zonas rebeldes: piernas y glúteos.

Nunca dejes de jugar y cree en ti

Muévet y dale vida a ese niño que tienes dentro. Camina, corre, coge una bici, coge un monopatín, apúntate a clases de baile, vete a nadar a la piscina, conduce una moto, un coche... y nunca dejes de jugar.

Aprende algo: cocina, deporte, manualidades, fotografía, terapias, coaching, informática, baile... prueba algo cada mes y date la oportunidad de continuarlo o no. "No hay nada mejor que el autoconocimiento y saber que no tienes límites", recuerda.

- El secreto de los brazos de Letizia está en tres asanas de yoga.