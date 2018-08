9 ago 2018

Compartir en google plus

Si algo nos ha quedado claro después de las vacaciones de los Reyes en Mallorca es que la reina Letizia mantiene una sólida relación con el yoga. Esos brazos no engañan y no se consiguen con pesas (o al menos no solo con pesas). Un ojo experto sabe que esa tonificación con el volumen justo y muy esbelta solo se consigue con una práctica de yoga casi diaria.

El yoga, además de sus beneficios para el alma, la mente y la respiración deja una marcada huella en la masa muscular con la que debe estar más que contenta la reina Letizia viendo su gusto por los tops que le permiten presumir de uno brazos muy en forma.

Preguntamos a Andrés García Mazo profesor de yoga del Club Metropolitan cuáles son las tres asanas estrella para tonificar los brazos, y esta es su selección:

Tres asanas para tonificar brazos: “La tabla lateral o vasisthasana, al ser una postura de apoyo de un brazo y una pierna el trabajo muscular es importante para cada brazo , además se entrena la concentración, el equilibrio y la fuerza. Fortalece las articulaciones, sobre todo del tren superior: hombros, codos y muñecas”. Otra de mis favoritas es Adho mukha svanasana (Perro mirando hacia abajo) Trabaja específicamente la espalda pero a su vez los hombros se comprometen, y se trabajan desde otro ángulo”. “Y sin duda, para mi la número 1 es Chaturanga dandasana o postura del bastón de cuatro miembros. Aparte de tonificar y esculpir los brazos consigue que las articulaciones –muñecas, codos y hombros- ganen en movilidad. En toda práctica de yoga es obligatorio trabajar esta postura porque está en la secuencia de los saludos al sol. Esta repetición en cada clase hace que los brazos se vayan esculpiendo y tonificando”.

Y además...

-Ejercicios contra la flacidez de los brazos

-Ejercicios eficaces para las zonas rebeldes: glúteos, muslos y vientre

-Cómo conseguir el vientre plano de Jennifer Lopez

-Este es el entrenamiento completo de Kim kardashian