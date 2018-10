2 oct 2018

Todas hemos estado allí. En ese momento en el que el miedo se apodera de ti y dudas de si subir o no. Hablamos del instante en el que te paras frente a la báscula tras una –o dos…- semana de dieta y ejercicio y esperas desesperadamente ver un cambio. Aunque sea unos cuantos gramos menos. Pero, luego de subirte encuentras la decepción, los números no han cambiado, es más a veces incluso han subido. Pero esta frustración es cosa del pasado, al menos para la bloguera de fitness Kelsey Wells. Esta mujer, está usando sus redes sociales y su web para hacer que las mujeres dejemos de obsesionarnos con el peso y aprendamos a entender que el número que aparece en báscula no significa que estemos ni más sanas ni más delgadas.

Y para lograr su objetivo Kelsey Wells compartió una serie de fotografías de su cuerpo en la que especificó su peso. La idea era mostrar que a medida que su físico cambió con el ejercicio, su peso también lo hizo, pero no necesariamente bajó. Es más subió.

Kelsey comenzó a seguir el plan de ejercicios BBG de ocho semanas creado por la australiana Kayla Itsines. Lo hizo justo después del nacimiento de su hijo que pesaba 65 kilos. Su objetivo era llegar a los 55 kilos, unos cuatro kilos menos que su peso anterior a convertirse en madre.

Pero se dio cuenta que no por estar más delgada estaba precisamente más fit y saludable. Sí, había logrado llegar a su “peso ideal”, pero su cuerpo no estaba más tonificado. Así que decidió poner manos a la obra, y con entrenamiento a base de pesas comenzó a moldear su figura.

Así se dio cuenta de que realmente los números que marcaba la báscula no eran en realidad tan importante como ella creía. Tras lograr su cuerpo deseado se percató que había subido de peso, es más pesaba apenas dos kilos menos que su peso inicial. “Solo hay una diferencia de dos kilos entre lo que pesaba tras el embarazo y mi peso actual, pero mi físico ha cambiado completamente. Nunca he tenido más músculo y menos grasa corporal que ahora. Nunca he estado más saludable de lo que estoy ahora", concluyó.