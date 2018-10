19 oct 2018 Violeta Costas

Tomar la decisión de comenzar a hacer ejercicio y llevar un estilo de vida más saludable es el primer paso para mejorar tanto física como mentalmente, pero en muchas ocasiones está decisión no dura en el tiempo al desanimarnos por no conseguir los resultados esperados.

Poder ver resultados a través del ejercicio y un estilo de vida saludable, lleva tiempo, tenemos que comenzar nuevos hábitos saludables y mantenerlos a largo plazo. Por esto, en este artículo os traigo unos consejos para aplicarlos en vuestro estilo de vida y que os ayuden a avanzar mucho más rápido.

Para las que no me conozcáis soy Violeta Costas, bloguera y YouTuber de organización y estilo de vida saludable. Espero que estos consejos os ayuden a dar ese pequeño impulso para conseguir vuestro objetivo.

Consejos para comenzar a hacer ejercicio

Realizar entrenamientos con pesas

Si estás buscando ver resultados es esencial realizar una rutina de ejercicios con pesas, y me refiero a las mancuernas, barras y discos. Es bastante habitual centrarse en los ejercicios de cardio o ejercicios con poco o nada de peso.

Incluir peso en tu rutina de ejercicios te ayudará a progresar más rápido, acelerar el metabolismo durante más tiempo y evitar estancamientos, tanto si buscas perder peso, marcarte o aumentar.

No entrenes todos los días

Esto es muy importante, el cuerpo necesita descansar después de una intensa sesión de entrenamiento. Intenta no superar los 4 – 5 días de entrenamiento a la semana.

Una opción para los días de descanso es realizar estiramientos, ejercicios de movilidad o ejercicios para mejorar la flexibilidad o coordinación.

En muchas ocasiones me preguntan por redes sociales algunas chicas diciéndome, Violeta, llevo un mes en el gimnasio entrenando piernas y glúteos todos los días y no veo ningún cambio. Nuestro cuerpo mejora en los momentos de descanso después del entrenamiento, también debes aprender a descansar para poder mejorar.

Comienza por ejercicios básicos

Si llevas bastante tiempo sin practicar ningún ejercicio, es mejor ir creando un hábito saludable y aprender la técnica de los ejercicios para que cada vez vaya mejorando.

Comienza las primeras semanas con ejercicios para ir acostumbrando a tu cuerpo a la actividad física, una rutina fullbody para principiantes podría venirte genial para esto. Son rutinas de ejercicios en las que involucran todo el cuerpo y son increíbles para ir aprendiendo a hacer ejercicios básicos como el peso muerto, la sentadilla o el remo.

Con realizar estas rutinas tres días por semana sería suficiente para ir avanzando.

Planifica tus entrenamientos

Es importante planificar tus entrenamientos para no ir haciendo ejercicios según se te ocurran en el gimnasio porque esto llevará a entrenar según el día. Lo cierto es que, este tipo de entrenamientos es muy probable que no se vean resultados.

Para que entiendas este consejo de una manera más sencilla imagínate que has visto una receta increíble en un blog, y te encantaría hacerla, pero no anotas los ingredientes porque no lo ves necesario. Al llegar al supermercado compras ingredientes al azar, pero solo uno coincide con los ingredientes de la receta, al día siguiente haces lo mismo. Así, indefinidamente esperando que algún día des con los ingredientes de la receta.

La receta en este caso serían los resultados que esperas de hacer ejercicio y llevar una vida sana, mientras que los ingredientes del ejemplo serían los ejercicios del entrenamiento, la alimentación y el descanso.

La mejor opción es elaborar una rutina completa con ejercicios que involucren diferentes partes del cuerpo, como te he mencionado una rutina fullbody para comenzar puede estar bien siendo principiante, pero esto ya dependerá de tus preferencias.

Cuida tu alimentación

La alimentación debe ir hacia el mismo objetivo que el entrenamiento, ambos deben cuidarse. Es decir, no basta con tomar ensaladas cada día, se debe organizar las comidas de manera que concuerde con las calorías que necesitas para conseguir tu objetivo.

Tu alimentación debe incluir grasas saludables, proteínas e hidratos de carbono, sin eliminar ninguno. Para ver resultados reales debes convertir a la comida en tu amiga, no en tu enemiga, y esto se hace aprendiendo a comer mejor.

Mi recomendación es que te organices un menú semanal saludable donde coloques todas las comidas de la semana, así no habrá imprevistos y tendrás controladas todas las calorías y nutrientes para que se enfoquen en tu objetivo.