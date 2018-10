24 oct 2018

Deja todo lo que estás haciendo. La reina actual del fitness, JLo, tiene la línea de ropa fitness que vas a querer tener. Porque si alguien sabe de presumir de curvas y lucir perfecta mientras se ejercita, esa es la cantante de 49 años.

Resulta que la ropa que utiliza la también actriz de origen boricua es nada menos que de su propia línea. La estrella de la música se ha unido a la marca de ropa sostenible Niyama Sol y ha diseñado seis piezas –tres leggings y tres tops-. Las prendas llevan el sello JLo: ajustados y con mucho color. La web asegura que se inspiró en sus canciones y en momentos de su vida personal. Por ejemplo, en algunos de los leggings los Amor Amor Amor, estampó escenas de algunas de sus vacaciones en Miami, así como algunas notas escritas a mano y en español. Los leggings que bautizó como This Is Me, tienen algunas mensajes de su diario personal.

“Sé que se han dado cuenta de que no me quito mis leggings @Niyamasol (…) Les voy a contar por qué me enamoré de ellos. Niyama significa tener hábitos positivos para una vida más saludable y espiritual, eso sumado a que es una empresa comprometida con el medioambiente. Además toda su ropa es elaborada con residuos de plásticos reciclado”, contó la cantante.

JLo, con otras modelos luciendo los leggings, de su colección, pinit

Aunque por el momento solo hay seis piezas, la idea es que poco a poco su colaboración vaya creciendo. Se espera que en enero de 2019 salgan nuevos diseños. La colección final contará con 18 piezas y sus precios van desde los 55 euros por los tops hasta los 88 por los leggings.