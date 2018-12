13 dic 2018

Compartir en google plus

Ya sea por falta de tiempo o de motivación, cumplir con una rutina de ejercicios diaria no siempre resulta sencillo. No todo el mundo tiene tiempo para ir al gym o puede contar con un personal trainer para ponerse en forma, pero siempre hay opciones que si bien no sustituyen al gimnasio o al entrenador, te ayudan a mantenerte en forma.

Y desde hace unos años que las bandas o cintas elásticas han cobrado un gran protagonismo. Este accesorio es ideal, por su tamaño es pequeño, cabe en cualquier parte y por sus diferentes presiones -para que vayas añadiendo tensión y fuerza según ganas condición física-.

Si dedicas unos cuantos minutos al día a ejercitarte con estas bandas empezarás a ver los resultados rápidamente. “Dedicar uno 10 o 15 minutos tres veces a la semana en alguna actividad física,activa nuestro cuerpo y logra resultados y cambios notables en nuestro cuerpo”, asegura Rubén García, entrenador personal y coach deportivo de Sprinter..

¿Qué ejercicios puedo hacer con esta cinta elástica? El experto nos da cuatro ejercicios que podemos hacer con nuestra cinta elástica

1. Sentadillas con más intensidad para unas piernas y glúteos tonificados

Las sentadillas son uno de los ejercicios estrella de los entrenamientos de fuerza con nuestro propio peso, ya que nos ayudan a tonificar piernas y glúteos en una misma práctica. “Incorporar la cinta elástica a este ejercicio aumentará su intensidad sin necesidad de utilizar cargas pesadas”, aseguran los expertos de Sprinter.

Realiza 3 series de 15 repeticiones

2. Zancada con curl de bíceps para trabajar tren superior e inferior

Con este ejercicio trabajas tanto el tren superior como el inferior. Con una pierna adelantada con la que pisamos la banda elástica, flexionamos la rodilla mientras tiramos de la cinta hacia arriba.

Realiza 3 series de 12 repeticiones, con cada pierna.

3. Remos para una espalda fuerte y unos brazos definidos

Las cintas elásticas son perfectas para entrenar cuando no contamos con más material deportivo. Únicamente necesitamos un punto de anclaje en el que atar la banda y podremos practicar este ejercicio y tonificar la espalda y los brazos.

“Puedes atar la banda elástica a una columna, árbol, etc... y practicar remo, tirando hacia atrás de la cinta como si fuera una polea. Se trata de una práctica muy completa, ya que según la altura a la que se sitúe la banda, se trabajarán unas zonas u otras de los brazos y la espalda”.

Realiza 3 series de 15 repeticiones.

4. Abdominales para trabajar el core

La cinta elástica permite trabajar de una forma más intensa la zona abdominal. Uno de los ejercicios clave para trabajar el core consiste en tumbarse bocarriba en el suelo y, con la cinta elástica atada a los pies y a un punto de anclaje, elevar las piernas juntas hacia arriba.

“Resulta imprescindible realizar los ejercicios abdominales lentamente, ya que así se controlan los movimientos y se mejora la técnica mientras se ejerce presión sobre la zona. La cinta elástica nos permite ralentizar el movimiento por la presión que genera e intensificar el ejercicio” asegura García,

Realiza 3 series de 15 repeticiones.