20 dic 2018

Compartir en google plus

La Navidad está cada vez más cerca y a todas nos encantaría llegar perfectas para poder asumir todas las comilonas y, también (para qué engañarnos), caber en ese vestido de fiesta que tenemos en nuestro armario y que tanto nos gusta. Y es que, llegar a la Navidad como nos gustaría no siempre es tan fácil. Desgraciadamente, la rutina del día a día, el trabajo y las responsabilidades puede que no te hayan permitido empezar con la 'operación Navidad' con la suficiente antelación que te gustaría pero tranquila, no eres la única.

Por ello, queremos desvelarte algunos trucos para reducir la cintura en solo una semana. ¡Eso sí! Deberás tomártelos muy en serio si quieres buenos resultados. ¡Toma nota y ponte en marcha para llegar a la Navidad con una cintura de escándalo!

Toma proteínas

Los alimentos ricos en proteínas son fundamentales en tu dieta si quieres reducir unos centímetros de tu cintura de forma rápida. Inclúyelos en tus desayunos y comidas para acelerar tu metabolismo combinándolo, por supuesto, con una dieta equilibrada y variada. Entre estos, encontramos proteínas de origen animal como el huevo, la carne blanca o el pescado, así como proteínas de origen vegetal como los frutos secos, cereales integrales o las legumbres.

Reduce las calorías

Cuando necesitamos perder peso de forma rápida, lo primero que debemos saber es que las calorías no son bienvenidas. Por ello, debemos despedirnos de aquellos alimentos ricos en grasas y azúcar y recibir con los brazos abiertos a una rutina de ejercicios diaria.

Antes de nada, tenemos que aprender a diferenciar los tipos de grasas en los alimentos. Las grasas saludables son fundamentales para el funcionamiento de nuestro organismo y para bajar de peso y reducir la cintura. Pero, ¿qué alimentos pueden considerarse "grasas buenas"? Hablamos de algunos que, evidentemente, conviene que incluyas en tu dieta como el aguacate, las semillas (de chía, lino, sésamo...), el aceite de oliva, el pescado azul o algunos lácteos como el yogur. Por su parte, las grasas saturadas son aquellas que tenemos que evitar a toda costa, hablamos de alimentos como las carnes rojas o la mantequilla. En cuanto a los azucarados, despídete para siempre de la bollería industrial y el azúcar, sustitúyela por la estevia que no tiene calorías.

Apuesta por cereales y vegetales

Es importante pensar muy bien lo que comemos si queremos reducir nuestra cintura. Te recomendamos que optes por cereales como la quinoa (que es considerada un súper alimento gracias a su gran valor nutricional), la avena o el teff. Respecto a las verduras, todas ellas serán necesarias en tu dieta diaria, prueba a hacerlas asadas, a la plancha o en puré, ¡lo notarás!

¡Actívate!

Sin deporte será imposible reducir la cintura. Uno de los ejercicios más recomendados para acabar con la grasa del vientre son los abdominales hipopresivos. Para realizarlos simplemente tenemos que tumbarnos bocarriba intentando que la parte de la nuca toque el suelo. Después, flexionamos ligeramente nuestras rodillas y apoyamos los talones en el suelo asegurándonos que el resto del pie está elevado, flexionamos los brazos y colocamos las manos a la altura de la tripa y contraemos el abdomen. Ten en cuenta que, mientras, tenemos que hacer respiraciones profundas e inspirar y expirar de forma pausada durante unos 10 segundos.

Además, debes combinarlo con una rutina de actividad cardiovascular de 3 a 5 días a la semana, basada en ejercicios como montar en bici, salir a correr, hacer senderismo o bailar. ¡Sé constante y esfuérzate! Puede parecer difícil pero verás que habrá merecido la pena.

Haz que tus cenas sean más ligeras

Está probado que la cena es la comida del día que más engorda y puede tener consecuencias directas en nuestro cuerpo, especialmente en el vientre y la cintura. Esto se debe a que al ser la última comida del día, también se vuelve la más sedentaria, ya que no tenemos tiempo para quemar los alimentos ingeridos antes de irnos a dormir. A modo de consejo, te recomendamos que no te saltes la merienda ya que te ayudará a que no llegues con tanta hambre a la hora de la cena. Puedes merendar un yogur con frutos secos y luego, en la cena, optar por alguna receta saludable.

Pero ante todo, no te olvides de que los milagros no existen y que siempre es preferible empezar una dieta y una rutina de ejercicios con antelación para que tu cuerpo no sufra cambios demasiado bruscos. ¡Tenlo en cuenta para futuras ocasiones! ¡Tu organismo te lo agradecerá!

También te interesa

¡Adelántate! Las 7 reglas detox definitivas para esta Navidad

Las cinco verdades de la dieta del atún

7 alimentos para combatir la ansiedad