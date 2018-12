27 dic 2018

Los días de aperitivos, comilonas y sobremesas infinitas de la Navidad ya han llegado y, nos guste o no, los excesos nos pasan factura, ¡y eso que todavía no hemos rendido cuentas con la Nochevieja! Como sabemos que la cena de Nochebuena y su respectiva comida de Navidad no han sido especialmente ligeras, y seguro que además acabaste hinchada como una pelota, hemos querido recopilar 5 ideas de comidas ligeras para estos días previos a la noche de fin de año e incluso poder quitarte algún kilito antes de Nochevieja. ¡Tu cuerpo te lo agradecerá y tú lo notarás!

1. Crema de calabacín

Para estos días de frío, además, es perfecta. Esta crema de calabacín, te hará entrar en calor y es una opción clásica y ligera con la que puedes llenar tu estómago en estos últimos días del año. Para hacerla necesitamos tres calabacines, una patata, media cebolleta, agua, yogur griego edulcorado, cilantro, aceite de oliva virgen extra, pimienta y sal. Lo primero que tenemos que hacer es lavar y cortar el calabacín, la patata y la cebolleta. Echamos todas las verduras en un bol y añadimos un chorrito de aceite, sal y pimienta. Mientras, sofreímos en una olla la cebolleta hasta que quede semitransparente y añadimos el resto de verduritas y la patata cortada. Lo dejamos cocinar durante unos 5 minutos y añadimos agua para dejarlo unos 15 minutos más. Una vez que todo esté cocinado, lo trituramos para hacer la crema. Para el emplatado podemos añadir un poco de yogur griego y cilantro fresco picadito. ¡Buenísima y súper sana!

2. Coles de Bruselas salteadas

Una receta muy muy fácil que puedes hacer en menos de media hora y con un sabor más bueno del que te puedas imaginar. Probablemente no sea de tus verduras preferidas pero confía en nosotras cuando te decimos que no te decepcionará y que, además, es un plato súper ligero. Necesitamos medio kilo de coles de Bruselas, aceite de oliva virgen extra, cuatro dientes de ajo, sal y pimienta negra molida. Para empezar tenemos que lavar y trocear las coles de Bruselas por la mitad, puedes quitar si quieres las hojas que tengan mal aspecto. Cocinamos las coles en una olla con agua hirviendo durante 3 minutos y cuando estén listas, las colamos. Mientras, calentamos en una sartén un poquito de aceite de oliva para, después, echar la verdura hasta que quede bien doradita. Añadimos los dientes de ajo picados, sal, pimienta y, si quieres, un poco de cayena molida y lo dejamos cocinar durante 1 minuto. ¿No tiene buena pinta?

3. Espárragos trigueros con judías

Una idea de comida súper saludable que puedes utilizar como complemento, como entrante o como plato único. Para hacerlo necesitamos espárragos, judías, semillas de sésamo, sal gorda y aceite de oliva virgen extra. Empezamos preparando las judías, cortándolas en pequeños trocitos y, seguidamente, cortamos y pelamos también los espárragos. Cocemos las verduras en una olla con agua hirviendo durante 5 minutos y mientras hacemos las semillas de sésamo en una sartén durante 1 minutos para que queden crujientes. Sacamos las verduras y mezclamos las semillas con sal gorda para echarla por encima. ¡Un plato ideal también para acompañar con algún pescado como puede ser el salmón o la merluza!

4. Ensalada de lentejas

Para hacer esta deliciosa ensalada necesitamos lentejas, sal, cebolla morada, perejil, hierbabuena, tomate, un limón, aceite de oliva virgen extra, zatar (especias) y queso feta. Calentamos una 3 tazas de agua en una olla a fuego medio con un poquito de sal y echamos las lentejas para cocerlas. En un bol mezclamos las lentejas con cebolla morada, perejil, hierbabuena y tomate (todo picadito) y añadimos jugo de limón, aceite de oliva y el zatar. Lo mezclamos todo bien y lo emplatamos con un poquito de queso feta y una hoja de hierbabuena. ¡Un tabulé delicioso!

5. Zanahorias asadas

Los asados siempre son un éxito para equilibrar las comilonas de Navidad, ya que son mucho menos grasos y, por tanto, más saludables. Al igual que ocurría con los espárragos, esta receta puede estar pensada como guarnición o como un plato ideal para una cena ligera, por ejemplo. Es un plato muy sencillo de hacer para el que solo necesitamos medio kilo de zanahorias (aproximadamente), 4 dientes de ajo, aceite de oliva virgen extra, sirope de arce, sal, pimienta negra molida y perejil fresco. Precalentamos el horno a 220 º y, mientras, vamos troceando las zanahorias en rodajitas. Si no te importa comerte la piel, puedes dejarla pero también puedes pelarlas, ¡como más te guste! Echamos las rodajas de la zanahoria en una bandeja de horno junto con los dientes de ajo picaditos. Añadimos por encima 2 o 3 cucharadas de aceite, 1 cucharada de sirope de arce y salpimentamos a nuestro gusto. Lo dejamos hornear durante unos 20-30 minutos hasta que veamos que las zanahorias están lo suficientemente doraditas. Echamos el perejil picadito por encima, ¡y listo!

