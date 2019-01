9 ene 2019

Estar enamorado es una de las cosas más bonitas del mundo pero aquello que se rumorea de que "el amor engorda" es totalmente cierto. ¿A quién no le ha pasado notarse algún que otro michelín tras varios meses emparejado? Cuando hacemos vida en pareja nuestras rutinas cambian. De pronto, nuestra actividad diaria se reinventa y en lugar de ir al gimnasio o salir a correr, nuestros planes son salir a cenar a restaurantes o pasarnos las tardes de peli y manta (y palomitas, digámoslo todo). Es por ello que juntos, inevitablemente, empezamos a adoptar una rutina más tranquila pero, ¿a quién no le gustaría volverse a sentir activo y quitarte esos kilos de más de una forma divertida?

Para empezar, debemos dejar atrás las excusas y buscar un hueco en nuestras ocupadas agendas. Sabemos que es muy complicado adaptar los horarios de cada uno por el trabajo, los niños (si los tenéis), la compra... Por ello, no es necesario que cerréis una hora fija sino que, simplemente, encontréis un momento que a los dos os venga bien y no os parta vuestras rutinas. Hacer ejercicio juntos os ayudará a desconectar, a sentiros mejor con vosotros mismos y a relajaros lo suficiente como para no discutir. Por no hablar de que, poneros en forma, os ayudará a tener unas sesiones de sexo inolvidables, ¿qué más necesitáis?

Hemos recopilado una serie de ejercicios para que establezcáis una rutina y os motivéis juntos, ¿estáis listos?

¡Empezamos con estiramientos!

Como cualquier sesión de deporte, la vuestra también requiere de un estiramiento previo para evitar lesiones (no queremos que ninguno se haga daño...). Pero, ¿cómo podéis estirar en pareja? ¡Muy fácil? Simplemente tenéis que sentaros uno frente a otro y que uno de vosotros coloque las piernas en forma de V, después bajará su espalda hacia el suelo, estirará su tronco y sus piernas y volverá a subir. Luego le tocará al otro. Repetid el ejercicio entre 10 y 15 veces.

Abdominales para dos

¡Que el ritmo no pare! En una rutina de ejercicios lo que más cuesta siempre es empezar pero, una vez que estáis metidos en vereda, veréis que no es para tanto (y menos si lo hacéis juntos). La zona abdominal es clave ejercitarla para notar resultados. Una de nuestras formas preferidas para hacer abdominales en pareja es con una pelota. Simplemente, uno de vosotros tiene que quedarse de pie sujetando la pelota, mientras que el otro se tumba en el suelo bocarriba mirando hacia el que está de pie. Cuando estéis colocados, la persona que está tumbada hace un abdominal y el otro le da la pelota para que vuelva a bajar, la próxima vez que suba se la devuelve. Haced dos turnos para que nadie se quede sin practicar y repetid los abdominales entre 15 y 20 veces.

Otra opción de hacer abdominales en pareja es tumbándoos a la inversa mientras juntáis vuestros pies. Sin despegar vuestros pies subís vuestras piernas hacia arriba y de forma simultánea hacéis abdominales. Repetid el movimiento entre 15 y 20 veces.

1, 2, 3... ¡sentadilla!

Las sentadillas es otro de los ejercicios que no puede faltar en vuestra rutina en pareja, ya que es apto tanto para hombres como para mujeres y os ayudará a ejercitar la zona de glúteos y piernas. Para hacerlo juntos simplemente necesitáis colocaros de pie uno frente a otro y daros las manos, bajáis vuestro cuerpo hacia el suelo flexionando las rodillas a 90 grados como si os fuerais a sentar. Haced 2 series de 15 repeticiones, ¡no vale reírse!

La plancha más divertida

Una vez llegados a este punto, la cosa se complica... pero, ¡tranquilos! No es nada que no podáis hacer. Seguramente hayáis escuchado hablar de la plancha en alguna que otra ocasión ya que es un ejercicio que ayudará a ejercitar todo vuestro cuerpo, especialmente la zona del tren superior. Colocaos uno enfrente del otro en posición de plancha con vuestros antebrazos apoyados en el suelo. Haced la plancha elevando vuestros cuerpo hacia arriba y dad una palmada con la mano opuesta a la del otro. Una forma divertida y entretenida de hacer el ejercicio. Podéis realizar 2 series de 15 repeticiones.

Y para terminar... ¡flexiones!

Ya casi estamos terminando... ¡que no cunda el pánico! Para finalizar con esta sesión de entrenamiento en pareja las flexiones es el ejercicio ideal, aunque es un poco diferente al tradicional. Para hacerlo uno empezará estando de pie, mientras que el otro estará acostado bocarriba. Con mucho cuidado, el que está de pie tiene que dejar caer su cuerpo sobre el que está tumbado mientras que éste aguanta el peso del otro con sus brazos flexionados. Repetid el movimiento 10 veces y haced turnos para que ambos estéis en las dos posiciones.

Por supuesto, si no tienes pareja estos ejercicios puede hacerlos con una amiga o compañero de entenamiento y te aseguramos que las sesiones serán divertidísimas.

