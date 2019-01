28 ene 2019

Lo más importante ya está hecho, has dado el primer paso y has decidido empezar a practicar ejercicio o retomarlo después de un parón. No es tarea fácil ser constante, pero vamos a ayudarte dándote una guía que te permitirá integrar el gym en tu rutina semanal para que puedas cumplir tus objetivos sin tirar la toalla antes de tiempo.

Probablemente ya te ha pasado alguna vez, has decidido apuntarte al gimnasio y después, por unas cosas o por otras, lo has ido dejando hasta terminar por no ir habiendo pagado un trimestre o más. Tanto si has decidido volver a intentarlo como si estás pensando en ir al gym por primera vez, te vamos a dar unas sencillas pautas para facilitarte la tarea y que puedas convertir en un hábito practicar deporte.

La elección del gimnasio es importante

Es fundamental en tu estrategia, tiene que estar ubicado en un lugar al que puedas acceder sin perder mucho tiempo, cerca del trabajo, de casa… dependerá mucho de tus actividades diarias pero lo principal es sumarlo a tu ruta como un elemento más de la jornada.

En cuanto a las instalaciones revisa bien que tenga una completa sala de máquinas, bancos, pesas, entrenadores personales, clases (pilates, yoga, body pump…), también valora si cuenta con piscina y spa porque son un plus para completar los entrenamientos.

Planifica tus horarios

Es importantísimo poder combinar trabajo y gimnasio con el resto del tiempo del día que dedicas a otras cosas también imprescindibles (comer, hacer compra, cocinar, dormir, asearte, pasar tiempo con tus seres queridos, leer, ver una serie tranquila y relajada en casa…). Parece que las 24 horas que tiene el día no van a ser suficientes para hacer tantísimas cosas pero solo es cuestión de planificación.

Piensa en qué días vas a poder ir a entrenar, te recomendamos que sean mínimo 2-3 días a la semana. Ahora que tienes claros los días que vas a ir decide cuál será el mejor momento del día para poder ir. Para algunas personas levantarse antes y entrenar antes de ir a trabajar les aporta energía y buen humor para el resto de la jornada, otras prefieren acudir al gym durante la hora del almuerzo y otras deciden saltarse la hora punta de regreso a casa y quedarse tranquilamente en el gimnasio haciendo ejercicio hasta que llega la hora de la cena. Tú decides qué horario es el que mejor se adapta a tu estilo de vida. Los días que no vas al gym puedes dedicarlos a otros quehaceres a esa misma hora como hacer la compra o gestiones varias para agilizar la semana.

Ten claros tus objetivos

No es lo mismo tonificar que ganar músculo o que perder peso, márcate unos objetivos (realistas para no frustrarte) y entrena para conseguirlos. Elige el mejor entrenamiento dependiendo de tus preferencias en el gym, probando diferentes aparatos, si te gustan las clases de pilates, yoga, nadar… y también prueba con circuitos de sala que te personalicen los monitores del gimnasio o bien opta por el servicio de entrenador personal.

Lo ideal es hacer ejercicio para ganar en salud, sentirte bien y cuidar tu cuerpo y tu mente, si a eso le sumas un entrenamiento enfocado a la meta que te has propuesto tienes todas las papeletas para que ir al gym se convierta en un hábito y que ese hábito sea ya parte de tu rutina por mucho tiempo.

El University College de Londres ya concluyó que se tardaban 66 días en generarse un hábito, así que ánimo que lo tienes chupado para integrarlo en tu rutina de manera efectiva.

Prepara tu bolsa del gym

Ahora solo te quedaría una cosa ¡Preparar tu bolsa del gym!. Elegir ropa deportiva, zapatillas, preparar el neceser, botella de agua y demás utensilios que vas a utilizar en el gimnasio es una de las cosas más motivadoras que hay. Aprovecha las rebajas para comprarte esas mallas tan favorecedoras o esas zapatillas de las que estás enamorada.

Que no te venza la pereza, vas a conseguir incluir el entrenamiento en tu semana sin ningún problema, de eso estamos seguras. Are u ready?

