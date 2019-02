6 feb 2019

A muchas personas no les da la vida para ir al gym pero no quieren renunciar a tonificar su cuerpo. Si eres de las que prefiere hacer en casa sus rutinas de entrenamiento por falta de tiempo te dejamos 5 ejercicios perfectos y fáciles para endurecer glúteos que podrás hacer desde ya.

Si eres de las vagas, ya no hay excusas, los ejercicios que te vamos a proponer no podían ser más fáciles así que olvida la frase ‘no tengo tiempo’ y organízate para dedicarle unos minutos al día a reafirmar tus posaderas. ¡Que la operación bikini no te vuelva a pillar desprevenida!

Sentadillas

Este es una de los mejores ejercicios para reafirmar glúteos, muslos y piernas, imprescindible en cualquier rutina de entrenamiento. Hay variantes como hacerlas con mancuernas, con el peso de tu propio cuerpo para aumentar la intensidad, barras, bandas elásticas…

Para realizar una sentadilla tradicional ponte de pie con los pies separados del ancho de los hombros y levanta los brazos estirándolos hacia adelante dejándolos en paralelo con el suelo. Flexiona las rodillas como si fueras a sentarte en una silla sin que la rodilla sobrepase nunca la punta de los pies. Mantén esa posición y vuelve a erguirte con movimiento lento y controlado. Haz 3 series de 10 repeticiones.

Lunge

Una variante de la sentadilla que trabaja el equilibrio, los muslos, los glúteos y las piernas. Para realizar este ejercicio colócate de pie y da una zancada hacia adelante sin que la rodilla que adelantas sobrepase el pie. La otra rodilla quedaría flexionada casi tocando el suelo. Mantén unos segundos la posición y repite. Haz 3 series de 10 repeticiones.

Patadas

Este ejercicio trabaja intensamente los glúteos. Colócate en el suelo en cuadrupedia, apoyando las rodillas y las manos que quedan en línea con los hombros. Contrae el abdomen y levanta una pierna sin dejar de tener la rodilla flexionada, empujando en dirección al techo como queriendo dar una patada hacia arriba. Haz 2 series de 15 repeticiones.

Puente

Con este ejercicio vas a trabajar muslos y glúteos. Tumbada boca arriba dobla las piernas y apoya los pies en el suelo separándolos del ancho de los hombros. Contrae bien los glúteos y eleva la pelvis todo lo que puedas mientras contraes también los muslos. Aguanta la postura durante unos segundos y vuelve a bajar la pelvis pero sin tocar el suelo para hacer repeticiones. Haz 3 series de 10 repeticiones.

Zancada lateral

Vas a trabajar equilibrio, glúteos y piernas con la zancada lateral o side lunge. Para realizar el ejercicios ponte de pie con los pies juntos da un paso lateral amplio. Flexiona una pierna mientras mantienes la otra bien estirada con la planta del pie apoyada siempre en el suelo, vuelve a la posición de inicio. Puedes hacer 4 series de 10 repeticiones combinados con los ejercicios anteriores.

Si eres constante en tu entrenamiento diario en poco tiempo podrás apreciar los resultados y reafirmar allí donde la espalda pierde su casto nombre. Este verano ¡vas a presumir de retaguardia!