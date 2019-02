7 feb 2019

Quién te iba a decir a ti que esos paseos que empezaron casi como una excusa para ver a las amigas y mover un poco el cuerpo acabarían convirtiéndose en una rutina que ha acabado por engancharte. Primero quedabais para poneros al día y, de paso, caminar –porque lo tuyo no es el gimnasio– media hora todos los días (el mínimo que recomienda la OMS para mantenerse saludable) por el parque al terminar el trabajo, después te animaste con los “cacos” (alternar caminata y carrera) y ahora quieres probarte saliendo a correr seis o siete kilómetros del tirón.

Posiblemente, si estás en esta fase y vas por libre, sin un coach que te asesore, una de las preguntas que primero te vengan a la cabeza es si es mejor salir a quemar zapatilla con el estómago vacío o si eso es lo peor que puedes hacer. Laia Gómez, dietista-nutricionista de Alimmenta.com despeja tus dudas.

Si has decidido que el ejercicio sea lo primero que haces después de levantarte, y así ya te lo quitas para el resto del día, ten en cuenta el consejo de esta especialista: “Cuando se siguen entrenamientos de menos de una hora y media no es estrictamente necesario desayunar, siempre y cuando la cena del día anterior haya sido completa. No obstante, realizar una pequeña ingesta, como una pieza de fruta o una pequeña tostada con un poco de jamón de York o pavo, será un buen hábito”..

¿La razón? Como explica Laia Gómez, cuando se realiza ejercicio físico los músculos usan el glucógeno muscular (el azúcar que tienen almacenado), que producirá energía durante una hora y media aproximadamente. “Por este motivo no es estrictamente necesario comer antes de salir a correr si el entreno es de menos de este tiempo, aunque no estará de más, si una sale en ayunas, llevarse un tentempié, por siente que las energías se desvanecen”, puntualiza.

Si te vienes arriba, te sientes con fuerzas y prolongas el entrenamiento durante más de 90 minutos, ten previsto que necesitarás comer durante la carrera para evitar poner en riesgo tu salud. “En este caso se pueden consumir suplementos deportivos, como un gel o alimentos dulces y de fácil digestión, dos o tres dátiles, cuatro higos secos u orejones o una pieza de fruta como un plátano”, señala la especialista de Alimmenta.

Y, ¿qué pasa después de trotar durante un buen rato? Tal vez llegues con ganas de comerte todo lo que tienes en la nevera o, por el contrario, lo único que te apetezca sea beber agua. Pues no te dejes llevar por ninguno de los dos impulsos. “Después del entrenamiento, si este ha sido de menos de 2 horas se debe realizar la ingesta que toque, sea el desayuno, la comida o la cena. En el caso de que la duración se haya prolongado más tiempo, lo más adecuado será un batido para recuperarte, con 20 g de proteínas y unos 40 g de carbohidratos”, señala Gómez.

Y, por cierto, ya que estamos hablando de correr y comer, hay algo que no encaja bien en esta combinación, según apunta la nutricionista: “Se deben evitar alimentos ricos en grasa y fibra, pues retrasarán la digestión de aquello que se consume y, además, pueden provocar molestias gastrointestinales como dolor, gases o incluso diarreas”. Algo que nos podrá en serios problemas si estamos practicando running…

