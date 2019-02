19 feb 2019

Compartir en google plus

Es la 'excusa' más recurrente a la hora de justificar el hecho de no hacer ejercicio, y es que la falta de tiempo es uno de los escollos más difíciles de salvar a la hora de practicar deporte. Pero tranquila, esto tiene solución, te aseguramos que después de leer este artículo te va a quedar claro cómo encontrar el tiempo que necesitas para ponerte en forma.

Es verdad que el cansancio, el estrés y el ritmo de vida actual no deja todo el tiempo libre del mundo para dedicarlo a aquello que más nos gusta pero seamos honestas, el ‘no tengo tiempo’ ¿no será lo más socorrido para evitarte el sacrificio y el esfuerzo de ir al gym o hacer deporte en casa?. Seguramente es una cuestión de prioridades, ¿tienes tiempo para mirar cada día Instagram, Netflix, Facebook…? Si la respuesta es sí, tal vez sí que tengas ese tiempo que dices que te falta pero no lo estés administrando bien.

No te preocupes que no vamos a estar dándote tirones de orejas sino a ayudarte a encontrar tiempo para dedicarlo a cuidarte. Toma nota de los tips que te pueden ayudar a encontrar esos momentos en los que podrías hacer ejercicio.

Organízate

Coge papel y boli y marca todas las hora a la semana en las que podrías dedicarle tiempo a hacer deporte y ve encajando piezas como un puzzle. Plasmarlo en papel te hará tener una visión más global de tu semana y podrás organizar tus días más fácilmente..

Identifica cuáles son tus horas libres o los momentos en los que podrías realizar un entrenamiento. Levántate antes por las mañanas, acude al gym en tu hora de la comida o a la salida del trabajo, márcate unas horas para hacer sesiones cortas en casa, haz ejercicio en familia o con amigos los fines de semana…

No creas que llenar tu agenda de actividades te va a pasar factura estando después más cansada. Gestiona tu tiempo de trabajo, pero también tu tiempo de ocio, de hacer tareas como la compra, ejercicio, cocinar, limpieza… Una vez le des a cada cosa su momento todo irá rodado, llegarás a todo de una manera más fácil y te sentirás más vital y llena de energía.

Prioriza

Aquí tienes que ser sincera contigo misma, si realmente quieres sacar tiempo para hacer ejercicio vas a tener que sacrificar tiempo de hacer otras cosas. No hace falta que hagas deporte a diario, puedes dedicarle 2 o 3 días a la semana y no tienes que gastar horas y horas en ello. Intégralo en tu rutina semanal y verás que poco a poco se convertirá en un hábito saludable del que no te querrás desprender.

Sí a las sesiones cortas de entrenamiento

Puedes realizar sesiones cortas de entrenamiento de alta intensidad, encontrar esa hora (o dos) a la semana para asistir a clase de yoga o de pilates, nadar… Son muy efectivas las sesiones cortas siempre que trabajes todo el cuerpo y no es necesario dedicarle un entreno excesivamente largo.

Haz ejercicio en casa ¡pero hazlo de verdad!

Si el tiempo de desplazamiento al gym te supone un problema opta por realizar tus tablas de ejercicios en casa. Además de ahorrarte la mensualidad del gimnasio ahorrarás tiempo y estarás cómodamente en casa, pero no te relajes, el peligro de hacer deporte en casa es que se necesita una gran fuerza de voluntad para ser constante y para evitar distracciones. Valora tú misma si estás preparada.

Ya has visto que, siguiendo los pasos de Proust, hemos encontrado ese tiempo que creías perdido y que puedes dedicar a hacer ejercicio, ahora la pregunta es, ¿estás dispuesta a hacerlo?