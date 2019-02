28 feb 2019

Lo cierto es que no hay nada que un buen sujetador no pueda levantar, no importa si tus senos son grandes o pequeños, pero ¿sabías que tu push-up y las flexiones tienen algo en común? ¡Ambos te levantan a tus amigas!

De hecho, las flexiones son solo uno de los mejores ejercicios para levantar los senos. Ya sea que el tiempo te está pasando factura o porque simplemente estas buscando levantar un poco más tu pecho, esta es la rutina de ejercicios que necesitas hacer. No importa si tienes un AA o un DD, desarrollar los músculos que están debajo del tejido te dará un impulso. Recuerda que un buen sujetador deportivo es la clave.

El entrenamiento

Seguiremos la rutina de la entrenadora Emily Abbate, Nueva York

Necesitarás: mancuernas medianas de 5 - 8 kilos y un balón medicinal.

Cómo funciona: Haz el número de repeticiones que se especifica en cada ejercicio y luego descansa durante 30 segundos entre cada movimiento. Debes hacer 3 series, descansando 1 minuto entre cada serie.

Press de banca con mancuernas

A. Acuéstate de espaldas en un banco plano, dejando caer los codos y los hombros. Sosten una mancuerna en cada mano a cada lado de su pecho.

B. Levanta ambos pesos al mismo ritmo, empújalos hacia arriba hasta que tus brazos estén completamente extendidos.

C. Manténlos allí durante 1 segundo, luego vuelve a comenzar. Este movimiento cuenta como una repetición. Haz 10 repeticiones.

Push-up

A. Comienza en posición de plancha con los brazos extendidos. Las palmas deben estar ligeramente más anchas que tus hombros.

B. Manten tu cuerpo en línea recta de pies a cabeza y con los codos cerca de las costillas, baja el pecho hasta que casi toque el suelo.

C. Empuja hacia arriba para comenzar. Esto es 1 rep. Haz 10 repeticiones.

Straight Arm Pull-Over

A. Acuéstate de espaldas en un banco plano, coge una pesa y estira los brazos sobre tu cabeza.

B. Baja el peso lentamente detrás de tu cabeza hasta que sienta un estiramiento en el pecho. Lleva la mancuerna para volver a empezar. Eso es 1 rep. Haz 10 repeticiones.

Dumbbell Chest Fly

A. Acuéstate en el banco sujetando las pesas en tu pecho, con las palmas enfrentadas. Empuja las mancuernas hacia arriba.

B. Abre tus brazos de par en par, baja las mancuernas hacia los lados y un poco hacia atrás, hasta que tus brazos estén casi paralelos al piso.

C. Invierte el movimiento para que las pesas vuelvan al centro, levantadas hacia arriba. Esto es 1 rep. Haz 10 repeticiones.

Chest Pass

A. Ponte de pie frente a una pared sujeta una pelota medicinal contra el pecho.

B. Lanza la pelota contra la pared con ambas manos.

C. Atrapa la pelota en el rebote para hacer una rep. Haz 16 repeticiones.

Renegade Row

A. Comienza en posición de plancha sosteniendo las mancuernas con las manos, deben estar justo debajo de tus hombros.

B. Levanta la mano derecha y lleva la pesa hacia el pecho, manteniendo las caderas cuadradas al piso. Repite con el lado opuesto. Haz un push-up. Regresa al inicio para hacer una 1 rep. Haz 8 repeticiones.