11 mar 2019

Lo teníamos todo controlado: los beneficios del boxeo con Elsa Pataky, los abdominales hipopresivos de Cristina Pedroche, la app para hacer abdominales favorita de Kendall Jenner (que lamentablemente no los hace por ti), el mundo CrossFit de Jessica Alba o el Skinny Bitch Collective que practica Suki Waterhouse. Los workouts y los métodos fitness de las famosas nos traen de cabeza, se reproducen y multiplican de tal manera ¡que ya no sabemos ni por cuál empezar! Y cuando ya creías que no había ejercicio que escapase a tu entendimiento, de repente entras en el Instagram de Pilar Rubio y lees “Reconozco que llevo poco tiempo practicando esta rutina, pero me encanta enseñarle cosas nuevas a mi cuerpo. @noetodea me ha descubierto el entrenamiento #AnimalFlow y eso me mantiene despierta y en constante evolución!” ¿Y ahora qué nos hemos perdido? ¡Nosotras también quiero estar despiertas y en constante evolución!

Noe Todea, la conocida entrenadora personal de celebrities como Pilar Rubio, es la responsable de que hoy estemos hablando de esta práctica acuñada por Mike Fitch y que ella misma define así a través de sus redes sociales: “El método Animal Flow y su versatilidad de movimientos hacen que sea la antesala para practicar artes marciales. Movimientos multiarticulares insistiendo en el control corporal y el dominio del core”. Se trata de un sistema innovador de entrenamiento funcional que utiliza una serie de movimientos en los que las extremidades superiores e inferiores, articulaciones y equilibrio adquieren una importancia vital. Esta rutina se inspira en la forma en la que se mueven los propios animales, pasando de una posición a otra como si de una secuencia de yoga se tratase, con la particularidad de que los movimientos se realizan en cuadrupedia muy cerca del suelo.

El cangrejo, el escorpión, la rana, el cocodrilo o el gorila son algunos de los ejercicios básicos que podrás realizar de forma combinada y cuyos beneficios ni siquiera imaginas. El Animal Flow favorece la flexibilidad, la estabilidad, la fuerza y la comunicación neuromuscular, sin olvidar la coordinación y la tonificación de los músculos. Por si fuese poco, reducir el estrés y divertirse está asegurado, así que ¿a qué esperas para empezar a practicarlo?

También te interesa...

Tres ejercicios que podrás hacer (disimuladamente) en la oficina

El impactante vídeo de Pilar Rubio practicando kick Boxing que ha revolucionado las redes

¿Nueva en el gym? Apúntate a la exitosa rutina Ice Cream para principiantes