Si acabas de apuntarte al gym y/o has decidido entrenar desde cero y no tienes mucha idea de por dónde empezar, no lo dudes, el entrenamiento para principiantes Ice Cream va a ser tu rutina perfecta para adelgazar, tonificar y definir rápidamente y de forma sencilla. ¡Por primera vez vas a perder kilos con el ‘helado’!

Jason Blaha ha desarrollado un plan de entrenamiento para principiantes que ha entrado por la puerta grande en el universo fitness. Sus adeptos lo adoran y ven resultados rápidamente con esta rutina que no necesita tener un nivel avanzado de práctica de ejercicio.

La rutina Ice Cream 5x5 creada por Blaha está pensada para principiantes, es igual para mujeres que para hombres y es fullbody o cuerpo completo. Solo necesitarás entrenar 3 días por semana y necesitarás en la rutina original: pesas, bandas elásticas y una barra EZ. Pero si quieres hacerla en casa en versión ligera te bastarán unas mancuernas.

El protocolo Blaha quedaría configurado de la siguiente manera:

SEMANA 1

Ejercicios DÍA 1: Rutina de ejercicios A DÍA 2: Descanso DÍA 3: Rutina B DÍA 4: Descanso DÍA 5: Rutina A DÍAS 6 y 7: Descanso

SEMANA 2

Ejercicios DÍA 1: Rutina de ejercicios B DÍA 2: Descanso DÍA 3: Rutina A DÍA 4: Descanso DÍA 5: Rutina B DÍAS 6 Y 7: Descanso

¿Cómo sería la rutina de ejercicios A?

Ejercicios rutina A Sentadillas (5 series y 5 repeticiones)

Press de banca plano (5x5)

Remo horizontal con barra (5x5)

Encogimientos de hombro con barra (3x8)

Press francés de tríceps (3x8)

Curl de bíceps con barra (3x8)

Hiperextensiones lumbares (2x10)

Encogimiento de abdomen con polea alta (3x10)

Tranquila que ahora te lo vamos a explicar todo.

¿Cómo sería la rutina de ejercicios B?

Ejercicios rutina B Sentadillas (5x5)

Peso muerto (1x5)

Press de hombro parado con barra (5x5)

Remo horizontal con barra (5x5)

Press de banca plano, agarre cerrado (3x8)

Curl de bíceps con barra (3x8)

Encongimientos de abdomen con polea alta (3x10)

Ya has aprendido cómo hacer sentadillas correctamente así que te vamos a explicar el resto de ejercicios y vamos a hacerlo de la manera sencilla y sin cargas demasiado pesadas. Unas mancuernas y unas bandas elásticas te servirán para comenzar y combina y sustitúyelas siempre que lo sientas necesario.

Press de banca plano

Si estás en el gym genial pero si no cuentas con un banco, puedes hacerlo con una silla o tumbada en el suelo. Al ser principiante utiliza tus mancuernas o una barra. Cuando vayas cogiendo fondo ya podrás aumentar peso tanto en el gym como en casa.

Remo horizontal con barra

Inclina el tronco hacia adelante y dobla ligeramente las rodillas. Lleva tus pesas hacia el pecho y realiza todas las repeticiones de la rutina de manera lenta y controlada.

Encogimiento de hombro con barra

Fíjate en la imagen de debajo, solo tienes que encoger los hombros con las pesas o mancuernas en las manos.

Press de tríceps

En el banco del gimnasio o tumbada en el suelo llega tus pesas hacia el techo estirando los brazos y después hacia tu cabeza, trabajando el tríceps.

Curl de bíceps

Prueba a hacer este ejercicio para fortalecer bíceps realizando una zancada o funge y con mancuernas o bandas elásticas.

Hiperextensiones lumbares

Para hacerlas en casa puedes tumbarte en el suelo boca abajo y levantar las piernas juntas hacia arriba al igual que la cabeza y los brazos. Estírate todo lo que puedas

Si las haces en el gimnasio acomódate en el banco y asegurando bien las piernas dobla el tronco todo lo que puedas y vuelve a posición de tabla.

Encogimiento de abdomen

Aunque en la rutina original necesitarías una polea (como se muestra en la imagen de debajo), para poder realizar el ejercicio en casa basta con que hagas abdominales aguantando el trabajo en el abdomen. Haz la serie completa.

Peso muerto

Levanta tus pesas desde el suelo de forma lenta y controlando el movimiento, vuelve a bajarlas llevando la cadera hacia atrás.

Press de hombro parado con barra

Coge tu pesa, mancuerna o barra con las dos manos y elévala/s por encima de tu cabeza estirando ambos brazos.

Si estás en el gym podrás realizar los ejercicios originales gracias al banco, las pesas, la barra y las poleas pero como verás es fácilmente adaptable a una rutina de ejercicios en casa. ¿Te animas con la rutina Ice Cream?