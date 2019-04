24 abr 2019

Las kettlebellso pesas rusas se utilizan mucho en los box de crossfit pero también en otras disciplinas y entrenamientos en los que se añade trabajo de fuerza y peso muerto. Ahora verás todo lo que estas pequeñas ‘armas rusas’ pueden hacer por tu cuerpo.

¿Qué son las kettlebells?

Tienen su origen en Grecia pero no es en Rusia cuando, en el S.XVIII, se establece el entrenamiento con las kettlebells que han llegado hasta nuestros días. Las clásicas pesas rusas son de hierro fundido, una bola sólida de hierro con asa, como si fuera una bola de cañón y es algo así, un arma que va a conseguir modelar tu cuerpo en poquísimo tiempo si consigues dominarla. También existen las kettlebells de competición pero vamos a centrarnos en la que usan la mayoría de los mortales, las kettlebells de hierro fundido, aunque también encontrarás en el mercado con rellenos y recubrimiento plástico.

Existen diferentes pesos en las kettebells, no te guíes por el peso de las mancuernas clásicas, tienen formas de uso muy diferentes, lo recomendable, si estás acostumbrada a hacer ejercicio de forma habitual pero no has levantado mucho peso, es comenzar con una kettlebell de 4 kilos para tren superior y 8 kilos para inferior y después ya ir aumentando el peso.

Beneficios de las kettlebells y del peso muerto

Los ejercicios de levantamiento de peso muerto (deadlift) en general son básicos pero muy efectivos, se han demostrado más eficaces que las máquinas de gimnasio que solo trabajan una serie de músculos. Con los ejercicios de peso muerto se activan todos los grandes grupos musculares del cuerpo: abdominales, músculos de la espalda, cuádriceps, femorales, glúteos y antebrazos, de ahí su gran eficacia.

Las pesas rusas o kettlebells son unas herramientas muy útiles para hacer ejercicio de peso muerto y para combinar con otro tipo de ejercicios añadiéndoles peso y fuerza. Mejoran la estabilidad, la fuerza de agarre, ayuda a corregir problemas de espalda si se usan correctamente y son un elemento poderosísimo para quemar grasa. Está comprobado que el cuerpo cambia de manera notable en poco tiempo, estilizándose, tonificándose y fortaleciéndose. ¿A qué ya estás teniendo más ganas de comenzar a utilizar estas pequeñas balas de cañón?

Cómo incluir las kettlebells en tu entrenamiento

Con las pesas rusas se pueden hacer varios ejercicios, balanceo, puente de glúteos con peso, press de hombros o squats. Puedes también combinarlas con sentadillas clásicas, sentadillas con salto, abdominales o zancadas.

Para realizar el balanceo (o swing) con kettlebells o el press de hombros solo tienes que separar los pies del ancho de las caderas y con la espalda recta balancear la pesa hacia afuera o elevándola hasta los hombros.

Para el puente de glúteos con peso túmbate en el suelo boca arriba con las piernas dobladas y los pies apoyados en el suelo, pon tu kettlebell apoyada en la zona del pubis y eleva los glúteos llevando las caderas hacia arriba y hacia abajo.

Para hacer squats con pesa rusa ponte de pie con los pies separados del ancho de las caderas, coge tu kettlebell con las dos manos y ve a posición de cuclillas como si te quisieras sentar en el suelo doblando las rodillas y sin mover los pies. La pesa llevaría una trayectoria vertical de arriba a abajo.

Como verás, la kettlebell es un elemento básico de entrenamiento si quieres lograr un cambio real en tu cuerpo haciendo ejercicios de fuerza y peso libre en tus rutinas. No lo dudes y hazte con una, le estarás haciendo un gran regalo a tu cuerpo.