24 jul 2019

Elsa Pataky está en su mejor momento personal y profesional y, a sus recién cumplidos 43 años luce un cuerpo de escándalo que se ha trabajado desde la adolescencia. Ya nos hicimos adictas a la app fitness Centr que lanzó Chris Hemsworth donde la pareja aúna ejercicios, recetas, consejos de belleza, nutrición y bienestar, pero si quieres conocer todos los secretos de Elsa para estar así de espectacular toma nota de sus tips saludables.

pinit gtres

Una vida muy activa

Después de estar unos años más apartada de las cámaras para dedicarse en cuerpo y alma a la crianza de sus tres hijos, Elsa ha vuelto a rodar y ha protagonizado Tidelands (La tierra de las mareas), serie de Netflix que se estrenará a finales de año. Aunque nunca se ha desvinculado del todo del mundo de la moda y la publicidad.

Elsa se ejercita desde la adolescencia y no concibe su vida sin hacer deporte. Le encanta el boxeo, el yoga, los ejercicios de alta intensidad (HIIT), nadar, montar a caballo, jugar al tenis, spinning, correr por la playa… y si pasa una semana o dos sin entrenar siente que le falta algo y que pierde vitalidad y energía.

pinit gtres

Yoga

Viviendo en un lugar como Byron Bay (Australia), rodeada de naturaleza, la playa, animales y vegetación, Elsa tiene mucho ganado porque es un escenario que invita al relax y a la introspección. Para potenciar ese bienestar que aporta pasar mucho tiempo al aire libre, calmar su mente y también para tonificar su cuerpo, Elsa practica yoga de manera habitual. Al menos tres veces por semana combina su entrenamiento con dos sesiones de yoga.

El yoga le sirve para llegar a un estado de quietud que incluye unos minutos de meditación en la relajación final de sus sesiones. Pero la practica de Elsa no es la habitual, ella añade más intensidad a las posturas o asanas para trabajar más glúteos y abdominales como si de un entrenamiento se tratara, un híbrido que le da muy buenos resultados a nivel espiritual y físico.

pinit gtres

Rutina fitness

Tres veces en semana realiza sesiones de entrenamiento de 30 minutos de alta intensidad combinadas con estiramientos. Elsa realiza ejercicios como zancadas, sentadillas, burpees, puente de glúteos, planchas o elevaciones de pierna pero también ejercita sus brazos con pesas para tonificar pecho, espalda y brazos.

Después de estos 30 minutos de ejercicios HIIT lo que hace Elsa es estirar bien su cuerpo para mantenerlo ágil, flexible y sano, es uno de los mejores ejercicios antiedad que existen.

Alimentación

Elsa (y también Chris) practican ayuno intermitente, esta práctica ancestral supone ingerir alimentos durante un periodo determinado de tiempo y no hacerlo durante otro. Lo habitual es hacer ayunos 12:12 (comes durante 12 horas y no ingieres alimento durante otras 12) o bien 16:8 (donde te permites comer durante una franja de 8 horas pero no tomas alimento durante 16). También puedes hacer ayunos de 24 horas o incluso más para obtener sus beneficios. Lo que hace el ayuno intermitente es que el cuerpo produzca cuerpos cetónicos y comience a utilizar las reservas de grasa como principal fuente de energía.

pinit gtres

Elsa, aunque un tiempo tuvo una dieta prácticamente vegana, ha encontrado la forma de comer que a su cuerpo le funciona y con la que se siente mejor. Come carne una vez por semana y basa su dieta sobre todo en vegetales, verduras, algas y fruta. Toma muchas ensaladas, pescado, se confiesa adicta al sushi, porridge de avena y batidos verdes y los frutos secos.

Habrá que esperar a fin de año para volver a ver a Elsa actuando en su nueva serie pero de momento nosotras ya somos fans de su app fitness y de su ordenadísima rutina saludable. Quien dice que no se puede estar mejor con 40 años (o 43) que con 20 no conoce a Elsa Pataky.