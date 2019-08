1 ago 2019

Cuando empezamos una dieta lo que queremos es perder peso. Nos entra una fijación con la báscula, nos pesamos un día sí o otro también. La desesperación llega cuando la cifra no desciende todo lo que quisiéramos. Y entre tanta frustración no terminamos de entender que lo que en realidad debemos medir es la grasa que tiene nuestro cuerpo, disminuirla es nuestra verdadera meta.

¿Cuál es la diferencia entre perder grasa y perder peso?

Usualmente quienes nos ponemos a dieta decimos: "Quiero bajar de peso", y lo primero que hacemos es subirnos a la báscula, lo que no contemplamos es que el peso que aparece allí está compuesto por músculos, órganos, grasa, huesos. En realidad lo que estamos buscando es perder grasa. Esto significa que quieres disminuir la cantidad de grasa que está en tu cuerpo. La diferencia entre ambas es que para perder peso simplemente tienes que restringir tu consumo de calorías, mientras que para perder grasa tienes que controlar tus hormonas.

Si lo que buscas es estar en forma y definida no te pongas como meta un peso determinado, porque el peso es relativo. Mejor dirige todas esas energías a conseguir un porcentaje de grasa bajo, un buen porcentaje para mujeres es de 15 % a 17 %.

La entrenadora personales e instagramer Sascha Fitness explica la importancia de entender el peso del músculo vs. el de la grasa. "El músculo y la grasa tienen diferentes densidades, la misma cantidad en cuanto al peso de ambos ocupa un espacio diferente. Kilo por kilo la grasa ocupa casi el doble del espacio que el músculo", asegura.

Los expertos en deportes explican que cuando estás entrenando con pesas vas aumentando tu masa muscular y por ende reduciendo la grasa, por eso la balanza no fluctúa mucho. El peso no es confiable, durante el día ese número varía por lo que comes, si has ido al baño o no, cantidad de agua que has tomado, si retuviste líquido, etc.

Dos personas pueden pesar y medir lo mismo y verse totalmente diferentes, la clave está en el porcentaje de grasa de ambas.

¿Cómo medir el progreso? La ropa, el espejo, una cinta métrica y un caliper no mienten.

Cosas que afectan el peso y te engañan: el agua y los carbohidratos.

Cada gramo de carbohidrato retiene cuatro gramos de agua, cuando eliminas los carbohidratos pierdes agua, por eso cuando haces una dieta de pura proteína y cero carbohidrato pierdes mucho peso.

El entrenamiento con pesas engaña a la báscula, vas ganando masa muscular, tu metabolismo se acelera, quemas más calorías y vas perdiendo grasa, el número no cambia, pero tus medidas sí.

Algunos consejos de Sascha Fitness:

- Deja de pesarte todos los días porque las fluctuaciones normales matan tu motivación. En tal caso pésate cada 15 días.

- La mejor forma de medir el progreso es tomándote fotos, una semanal en la misma posición a la misma hora.

- Busca alguien que te mida la grasa corporal con un caliper y que lo haga cada dos semanas, esto te dirá a ciencia cierta cuánto de grasa estás bajando.

- Las personas que hacen dietas muy restrictivas y bajas en calorías, abusan del cardio y no entrenan, pierden peso, pero no mucha grasa. Para perder grasa tienes que entrenar con pesas, comer en limpio 90 % de las veces sin eliminar completamente los carbohidratos, solamente moderándolos y comiendo los adecuados.

- Para perder grasa debes hacer lo posible por acelerar el metabolismo, incluyendo proteína en cada comida, entrenando pesado, y haciendo ejercicio cardiovascular.