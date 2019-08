2 ago 2019

¿Quién no quiere unos glúteos perfectos? ¿Quién? Nos pasamos la vida haciendo esto y lo otro con tal de lograr tonificar y moldear nuestro culo. Si en el pasado te hemos hecho un reto de 30 días de sentadillas para un culo perfecto, o rutinas para conseguir un culo y duro, hoy te hablamos de los múltiples beneficios que tiene contraer los glúteos 15 minutos al día.

La publicación The Journal of Life and Environmental Sciences realizó un estudió que tituló: "Los efectos de la contracción de los glúteos: fuerza, potencia, resistencia y circunferencia". En este estudio evaluaron a 32 participantes, mujeres y hombres, durante 8 semanas de entrenamiento. Se probó la fuerza de extensión de la cadera, el salto vertical, el salto amplio, la resistencia del puente de una pierna y la circunferencia glútea. Tras ponerlos a apretar el glúteo descubrieron que: realizando este ejercicio durante 15 minutos no solo se trabaja la zona del trasero, sino también las piernas y las caderas.

Y ¿Cómo se contraen los glúteos?

El estudio propones estas dos sencillas pautas:

1.- Siéntate erguida, con la espalda recta, las rodillas separadas a la altura de los hombros y los pies apoyados en el suelo y juntos.

2.- Contrae los glúteos fuertemente y mantéenlos apretados durante cinco segundos antes de relajarse y repetir.

Repite esta acción durante 15 minutos al día.

Te damos otro ejercicio extra:

- De rodillas, coloca una pesa detrás de la rodilla derecha, flexiona el pie derecho y levanta la pierna hacia un lado hasta que la rodilla quede paralela al piso. Luego lleva el pie derecho hacia el glúteo izquierdo y aprieta los glúteos. Vuelve a colocar la rodilla derecha en la posición inicial y repite. Cambia de pierna.