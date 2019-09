26 sep 2019

La intención la tienes, pero aunque pongas todas tus fuerzas a ti eso de correr en cinta, y luego haces máquinas no te termina de convencer. Lo has intentado en varias ocasiones, pero no encuentras esa actividad que de verdad te guste y que disfrutes, y que no termines abandonando en la tercera semana.

Si te pasó esto no te desanimes. Tiene solución, es solo cuestión de tiempo, es bueno probar de todo hasta encontrar eso que te gusta tanto que te preguntarás como viviste tanto tiempo sin practicarlo.

Y no, no lo decimos nosotras lo dice Vikika Costa, la gurú española de 'fitness' más seguida del país. "Lo primero que debes hacer, es no desanimarte si no has logrado cumplir con el hábito de ir al gimnasio o ir durante un mes seguido a tus clases de pilates. No todas las actividades son para todo el mundo y, por suerte, vivimos un momento en el que hay tantas opciones como gustos y circunstancias. Presta atención y céntrate en el objetivo de dar con tu actividad física ideal. No te llevará demasiado tiempo si te dispones a hacerlo de verdad", asegura en su blog.

Para Vikika es fundamental que primero sepas qué tipo de persona eres, ya que según tus gustos te será más fácil encontrar la actividad física que te enganche para siempre.

Reproducir Video: Ejercicios para un vientre plano en 30 días unsplash

Ella los divide básicamente en 4.

Los que buscan tonificar y calmar la mente

Quienes quieran para el 'runrun' del trajín diario, pero a la vez buscan tonificar su cuerpo, deben probar rutinas de pilates y de yoga.

Para los más explosivos

Quieren todo y rápido. Quizá estas personas deberían sumarse al CrossFit, boxeo o entrenamientos de HIIT.

Amantes de la naturaleza

Para ellos recomienda correr por la naturaleza o dar largas caminatas o ruta de senderismo. También puedes practicar natación, surf o la bicicleta.

Los que llevan el ritmo

Moverse siempre será beneficioso para el cuerpo, así que practicar zumba o cualquier estilo de baile será divertido y sano.