28 jul 2018

Las vacaciones están para relajarse con las normas y olvidarse de las rutinas, sí, pero solemos tomárnoslo tan al pie de la letra que con frecuencia se convierten en la excusa perfecta para abandonar todo hábito saludable. Renunciamos a cualquier intento de llevar una dieta medianamente ordenada y nos rendimos como si fuera inevitable a la perspectiva de traernos tres o cuatro kilos extra como souvenir del veraneo.

La cara positiva es que hasta los alérgicos al deporte se animan a jugar a las palas en la playa, a dar un paseo en bicicleta o a intentar mantenerse a flote sobre una tabla de surf. El verano es la oportunidad de probar algo diferente a los entrenamientos del resto del año, dentro o fuera del gimnasio. Con estas disciplinas conseguiremos tres objetivos básicos de las vacaciones: divertirnos, dejar a cero nuestros niveles de estrés y ponerle remedio a esa vida sedentaria que tanto mal le hace a nuestra salud. ¿Cuándo empezamos?

Aquabox, peleando contra el agua

Saltar a la piscina será un placer al que tu salud le podrá sacar, además, muchísimo rendimiento. A base de puñetazos, giros de cintura y juego de piernas, trabajarás la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio y la resistencia.

Así lo señala Fer González, subdirectora del gimnasio Arsenal Femenino Madrid: “El aquabox ayuda a mejorar la resistencia cardiorrespiratoria. Además, la elevada densidad del agua hará que aumente tu resistencia muscular y el tono de tu cuerpo. Por estas razones, esta disciplina resulta ideal para modelar tu figura de manera integral. Tiene otras ventajas: ayuda a corregir la postura corporal y contribuye a mejorar tu circulación sanguínea, produciendo masaje con efecto de drenaje linfático”.

El boxeo (tanto en su modalidad tradicional, de secano, como esta versión a remojo) pone en funcionamiento todos los grupos musculares del cuerpo. Resulta especialmente interesante para los de la parte superior: abdominales, brazos, hombros y espalda. Ah, y todavía podemos encontrarle una ventaja más a este divertido deporte de verano: el boxeo de toda la vida no se debe practicar cuando se sufren problemas articulares; sin embargo, al tener lugar en un medio acuático, el aquabox se convierte en una práctica completamente segura, ya que elimina por completo el impacto y el riesgo de lesión.

Un plus: Encontrarás pocos ejercicios tan desestresantes como los que conforman este deporte. Golpe a golpe, la descarga de adrenalina te ayudará a deshacerte de la tensión acumulada sin apenas darte cuenta. Por otra parte, la energía del boxeo en el agua hace que segregues endorfinas, lo que te reportará, al mismo tiempo, una gran sensación de bienestar general. (grupoarsenal.org)

SUP o SUP Yoga. Como una tabla

El stand up paddle (SUP) consiste en mantenerse en equilibrio sobre una tabla entre los vaivenes del agua y el viento. Ha conquistado a celebrities como Rihanna, Gisele Bündchen, Julia Roberts o Jennifer Aniston, porque requiere un trabajo integral del cuerpo con múltiples beneficios... y porque te lo pasas en grande. “Lo genial del SUP es que, además de divertido, es un ejercicio crossfit increíble. Estar de pie en la tabla ya implica un trabajo inconsciente de toda la zona abdominal, el famoso core se activa para equilibrarnos y mueve mucha sangre, con lo que también se hace un trabajo aeróbico”, explica Guillermo Calvo, responsable de la escuela SUP Dreamers, en el Valle del Nansa (Cantabria).

Además, hay otras modalidades: como el SUP Yoga se basa en realizar las posturas propias de esa disciplina sobre la tabla (esfuerzo y resultados mayores, efecto inmediato contra el estrés); o el Big SUP, en una tabla XXL en la que cabe toda la familia. Cualquier persona que pueda dar un paseo de cinco kilómetros o subir 12 escalones es apto para el SUP, ya que es un ejercicio de bajo impacto.

Un plus: El contacto con la naturaleza. “Todos llevamos dentro un animal salvaje que se siente a gusto en su campo de juegos natural. Respirar aire puro rodeados de fauna y flora es la mejor receta para cargar las pilas”, explica Calvo. El SUP supone una fuerte carga de endorfinas que contribuye a nuestro bienestar y buen ánimo. (www. sup-dreamers.com).

Barre. Postura de bailarina.

A raíz de una lesión en la espalda, la bailarina Lotte Berk tuvo la idea de combinar las rutinas en la barra de ballet con su terapia de rehabilitación, para crear un entrenamiento con nombre propio. En 1959 abrió TheLotteBerk Studio en su sótano del West End londinense, donde recibió a discípulas como Joan Collins y Barbra Streisand.

Así nació esta disciplina que hoy arrasa en EE.UU. y que se basa en una combinación de posturas inspiradas en el ballet y otras del yoga y del pilates. “La barra se usa como apoyo mientras haces ejercicios que se centran en el entrenamiento isométrico de fuerza (manteniendo tu cuerpo quieto mientras contraes un conjunto de músculos), combinado con repeticiones de pequeños movimientos. Además, se incorporan pesas ligeras, bandas elásticas y pelotas, así como trabajo en suelo sobre una esterilla. Sudarás y sentirás arder los músculos durante y después de la clase”, explica Vanessa Guerra, profesora de Barre en El Gong, Club de Yoga (Madrid).

Es un entrenamiento muy completo con el que conseguirás mejorar la postura, tonificar piernas y los glúteos, desarrollar el core –fortaleciendo el abdomen–, mejorar la capacidad cardiovascular y aumentar tu flexibilidad, el equilibrio, la coordinación y la alineación; y todo ello, ahorrándote el impacto negativo que otros entrenamientos tienen en las articulaciones.

Un plus: Los resultados saltan a la vista en poco tiempo. “Si lo practicas dos o tres veces a la semana, a los 15 días ya puedes notar cambios en tu cuerpo: te sientes más erguida, tu figura se estiliza, defines la musculatura, sobre todo de piernas y brazos, y descubres músculos que no conocías. En pocos meses, tu cuerpo se irá perfilando como el de los bailarines”, asegura Vanessa Guerra. (www.elgong.es)

Strong by Zumba. Fulmina calorías.

La saga Zumba crece con una nueva disciplina que propone un programa similar a un entrenamiento HIIT (de intervalos de alta intensidad), pero con la diferencia de que los ejercicios están sincronizados con la música. “La verdadera revolución de este entrenamiento HIIT es la música, que se crea utilizando ingeniería inversa: es decir que se produce para que cada movimiento coincida con el compás o sonido”, explica Diana Serena, master trainer de Strong by Zumba. La clase de 55-60 minutos combina movimientos de HIIT (burpees, tuck jumps…), de acondicionamiento muscular con el proprio peso corporal (push-ups, lunges, squats) y de cardio (jogging, jumping jack…), encadenados a ritmo de tecno, house, dubstep, hip-hop y otros géneros que tienen como objetivo buscar la máxima motivación y concentración en cada movimiento. Aburrirse es imposible y eso ya es un tanto a favor; pero, además tiene un arsenal de beneficios: mejora la fuerza, la resistencia, la capacidad cardiovascular, tonifica y define la musculatura de piernas, brazos, abdominales y glúteos.

Un plus: La alta intensidad de los movimientos acelera el metabolismo, logrando que sigas quemando calorías, incluso, después de haber finalizado. “Gracias a Strong by Zumba fortalecerás tus músculos mientras quemas grasa y mejoras tu capacidad cardiaca logrando una figura esbelta y tonificada”, dice Serena.

