13 nov 2019

Los 50 es un década perfecta para marcarse metas. Así lo han demostrado otras celebrities como Jennifer Lopez, a quien las clases de pole dance le han otorgado un físico espectacular. Y ahora lo ha reafirmado Halle Berry luciendo abdominales en su cuenta de Instagram. La actriz, al igual que JLo, ha expetimentado un radical cambio físico mientras se ha estado preparando para rodar su próxima película, Bruised, inspirada en el mundo de la UFC (Ultimate Fighting Championship). Para ello ha entrenado muy duro, pero sin duda ha merecido la pena.

Su abdomen se ha definido tanto que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores. Ella misma ha confesado que nunca se imaginaba poder conseguir estos abdominales de infarto. "No hay mejor sensación que la de marcarte un objetivo y cumplirlo", ha escrito en su post de Instagram. "Tener unos abdominales definidos para la película era uno de mis objetivos y finalmente los he conseguido. ¡Es increíble! Os animo a que también os marquéis vuestros objetivos fitness y vayáis a por ellos. El trabajo no será fácil, pero merece la pena cada maldito segundo".





Así ha conseguido Halle Berry unos abdominales definidos

Por supuesto, este cambio no habría sido posible sin los profesionales que la han guiado durante estos últimos meses. La actriz ha trabajado con preparadores físcios de distintas disciplinas: atletas, entrenadores y boxeadores profesionales. De hecho el boxeo ha sido clave a la hora de mejorar su físico y adquirir habilidades para su papel en la película.

Pero para obtener esos abdominales, la protagonista de Catwoman no solo ha hecho cardio. Las clases de yoga también han sido definitvas para definir sus músculos. Así lo contaba uno de sus entrenadores, Peter Lee Thomas: "Ha sido una de nuestras rutinas de calentamiento definitivas", comentaba en redes sociales. "El yoga no solo calienta tu cuerpo, también la mente".

Y claro, entre todos los ejercicios a los que Halle Berry se ha sometido en sus rutinas de entrenamiento, los abdominales diarios han sido casi obligatorios. Pero para que no resultasen repetitivos, su entrenador ha comentado que han variado la forma de hacerlos: "Hemos usado de todo, desde rodillos (foam rollers) o toallas, hasta abdominales con bolsas de arena".

Un trabajo que sin duda ha dado sus frutos y que ha servido para demostrar que a los 53 se pueden conseguir las abdominales bien marcadascon la que siempre hemos soñado. ¡Nunca es tarde!