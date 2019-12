3 dic 2019

Para ninguna de nuestras lectoras esto debería ser algo nuevo. Hemos repetido decenas de veces que para que la pérdida de peso sea real, exitosa y sostenible debe estar basada en una dieta balanceada y rica en nutrientes, realizar ejercicio, llevar una vida activa, hidratarse y dormir bien.

Y es que aunque no lo creas no importa cuántas horas te tires en el gym, cuántos kilómetros camines, cuántas calorías consumas, no te acercarás a tu objetivo de pérdida de peso si no le das la importancia al descanso. Al menos, a esta conclusión llegaron unos investigadores de la Universidad de Chicago. El estudio realizado concluyó que un sueño por debajo de la media podría entorpecer la pérdida de peso en un 55%.

Así que si no duermes bien o lo suficiente y quieres bajar de peso, hoy te damos algunos consejos y pequeños cambios que te podrán ayudar mucho.

Video: Efectos secundarios de adelgazar

- El estudio señala que relajarse con una taza de té rooibos puede ser bastante beneficioso. Lo que hace que el té rooibos sea particularmente bueno para tu abdomen es un flavonoide llamado Aspalathin. Este compuesto puede reducir las hormonas del estrés que desencadenan el hambre.

- El entrenamiento de resistencia previo al sueño puede ayudar a optimizar el peso que pierdes durante el sueño. Según un estudio publicado en el 'International Journal of Sport Nutrition', los sujetos que realizaron ejercicios de resistencia tuvieron una tasa metabólica en reposo más alta durante 16 horas después del entrenamiento.

- Tomando un baño o ducha caliente, te ayudará a relajarte y dormir plácidamente.

pinit getty images

- Aprende a tener una rutina: Con el tiempo, tu cerebro comenzará a asociar esas actividades con la hora de acostarte y acelerará tu sueño de quemar grasa.

- Pon en tu habitación velas aromáticas. Un estudio publicado en el 'Journal of Neurological and Orthopaedic Medicine' descubrió que las personas que olían menta cada dos horas perdieron de media de 2,25 kilos por mes. El plátano, la manzana verde y la vainilla tuvieron efectos similares.