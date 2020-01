21 ene 2020 EP / mujerhoy

Después de los excesos de la Navidad llega la necesidad de ponernos en forma como propósito de año nuevo, para perder los kilitos extra de la época navideña y preparar el cuerpo para el verano. Pero, escribir una lista de propósitos es una caso y cumplirla otra, especialmente cuando hablamos del ejercicio.

Por eso, estar motivada y conforme con lo propuesto es muy importante para no abandonar en las primeras semanas, las más duras de todo el proceso. Y qué mejor forma de lograr nuestro cometido que con el apoyo de la música.

Escoger las canciones adecuadas para mantener la motivación a lo largo de toda la jornada de ejercicio es fundamenta para que funcione, nos guste y mantengamos la rutina hasta convertirlo en un hábito. Por eso mismo, hoy vamos a hablar de una de las mejores playlist de música que hemos encontrado, la de Michelle Obama. La exprimera dama de los Estados Unidos es una gran defensora del deporte y los estilos de vida saludables y en su lista de reproducción de Spotify podemos encontrar la combinación perfecta de música para disfrutar del ejercicio.

Michelle Obama, haciendo ejercicio en una convención. pinit

¿Y qué canciones podemos encontrar en la playlist de Michelle Obama? Feelin' so good, remix, de Jennifer Lopez, Big Pun y Fat Joe, One kiss, de Calvin Harris y Dua Lipa, Before I let go, de Beyoncé, Cross me, de Ed Sheeran, Chance the Rapper y PnB Rock, South of the border, también de Ed Sheeran, esta vez con Camilla Cabello y Cardi B, o Perm, de Bruno Mars. Pero, no solo eso. Las tablas de ejercicio tiene subidas y bajas de ritmo, especialmente en el momento de hacer estiramientos. Por eso, Michelle Obama también incluye en su lista de Spotify algunas canciones más relajantes, como son Lay me down, de Sam Smith, Godspeed, de Frank Ocean y Show Me Love, de Alicia Keys.

A continuación, la lista de canciones de la playlist de Michelle Obama para hacer ejercicio:

“A God Like You” - Kirk Franklin

“V.3005” - Childish Gambino

“Soulmate” - Lizzo

“My Money, My Baby”- Burna Boy

“Tints” - Anderson .Paak, Kendrick Lamar

“Clique” - Kanye West, JAY-Z, Big Sean

“Come Down” - Anderson .Paak

“Drogba (Joanna)” - Afro B

“Feelin’ So Good - Remix” - Jennifer Lopez, Big Pun, Fat Joe

“Press” - Cardi B

“APES**T” - The Carters

“Chuck Baby” - Chuck Brown

“Hussle & Motivate” - Nipsey Hussle

“Rule The World” - 2 Chainz, Ariana Grande

“Feels Good” - Tony! Toni! Toné!

“Perm” - Bruno Mars

“One Kiss” - Calvin Harris, Dua Lipa

“Finesse - Remix” - Bruno Mars, Cardi B

“Before I Let Go” - Beyoncé

“Tambourine” - Eve

“Toast” - Koffee

“Slide” - Calvin Harris, Frank Ocean, Migos

“Cross Me” - Ed Sheeran, Chance the Rapper, PnB Rock

“Turnin’ Me Up” - BJ The Chicago Kid

“South of the Border” - Ed Sheeran, Camilla Cabello, Cardi B

“I'M DOPE” - Tobe Nwigwe, David Michael Wyatt

“24/7” - Meek Mill, Ella Mai

“Automatic” - The Bonfyre

“Show Me Love” - Alicia Keys, Miguel

“I Want You Around”- Snoh Aalegra

“Honesty” - Pink Sweat$

“Lay Me Down” - Sam Smith

“Blessed” - Daniel Caesar

“Godspeed” - Frank Ocean

“Collide” - Tiana Major9, EARTHGANG